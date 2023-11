Bala Desejo anuncia turnê que marca o encerramento das atividades da banda

São Paulo

A banda Bala Desejo vai encerrar as atividades dois anos após a sua criação. Os membros do grupo divulgaram a notícia hoje, que será celebrada em uma última turnê do grupo.

A série de shows começa em fevereiro de 2024 e já tem apresentações marcadas para Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. A venda de ingressos já está aberta.

Os integrantes da banda Bala Desejo: Zé Ibarra, Julia Mestre, Dora Morelenbaum e Lucas Nunes - Lucas Vaz/Divulgação

De acordo com os integrantes, a razão do fim da banda é para permitir que os membros voltem a se dedicar a suas carreiras individuais. O grupo, formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra, também declara que o projeto já era visto como algo breve.

"Lá no início, imaginamos o Bala [Desejo] como um projeto pontual, um arco com fim já planejado", escreve a banda no anúncio. "Quem já veio no show sabe que o Bala Desejo vibra quando se trata de fazer música ao vivo. é no show que tudo acontece. É a família Bala Desejo e nossa banda natureza divina juntos nessa emocionante celebração de encerramento."

Os shows da turnê de despedida começam em 2 de fevereiro na Corina Cervejaria, em Brasília. De lá, o grupo toca no Obalalá Shiva, em Goiânia, no dia 3 de fevereiro; no Palácio das Artes de Belo Horizonte, no dia 23; na Audio, em São Paulo, no 24; no Opinião de Porto Alegre, em 8 de março; no Teatro Up Experience, no dia 9; e no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, em 13 de março.

Em São Paulo, os ingressos são vendidos à partir de R$ 50.