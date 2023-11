Cerca de 60 fãs de Taylor Swift passam mal antes de show adiado devido ao calor

São Paulo

Cerca de 60 fãs de Taylor Swift passaram mal devido ao calor antes do show no sábado (18), que acabou sendo adiado para segunda-feira, no Rio de Janeiro.

O público foi atendido pelo corpo de bombeiros, que confirmou as informações, na fila fora do estádio do Engenhão. "As vítimas, em sua maioria, tiveram mal súbito e foram liberadas no local. Os casos mais graves foram encaminhados aos hospitais", informaram em nota.

Fãs se refrescam com água do lado de fora do estádio do Engenhão, que recebe show de Taylor Swit - Tercio Teixeira/AFP

A segunda apresentação no Rio de Janeiro da cantora americana, que traz sua "The Eras Tour", foi adiada por ela devido às altas temperaturas na data. A capital fluminense chegou a registrar 42,5ºC.

Após a morte de uma fã de 23 anos, na sexta-feira, bombeiros ampliaram a equipe de atendimento aos fãs de Taylor no entorno do local. No mesmo dia, cerca de mil pessoas desmaiaram durante o show.

Neste sábado, bombeiros também jogaram jatos de água em quem aguardava na fila, para tentar aliviar a sensação térmica, que chegou a 60ºC no Rio.