Como foi a turnê de Taylor Swift na Argentina, que chega ao Brasil na sexta-feira

Buenos Aires | The New York Times

Em 31 de maio, Florencia Romeo dormiu em uma barraca do lado de fora do maior estádio da Argentina com sua namorada e sua irmã. Eles ouviram rumores de que Taylor Swift poderia vir para Buenos Aires e queriam ser os primeiros na fila.

Os rumores estavam certos: Swift estava vindo, mas levaria um tempo. Seu show estava a mais de cinco meses de distância.

Maria Claude Arzapalo e suas amigas seguram imagens de Taylor Swift representada como Jesus Cristo - Sarah Pabst/The New York Times

A barraca permaneceu lá, ocupada por um elenco rotativo de 30 fãs fervorosos da Swift que trabalharam juntos por 163 dias para manter seus lugares na fila e ter a chance de ficar o mais perto possível de seu ídolo quando ela subisse ao palco na quinta-feira, na primeira parada de sua "The Eras Tour" fora da América do Norte. A turnê chega ao Brasil na sexta-feira (17), começando pelo Rio de Janeiro.

"Estamos esperando por isso há muitos anos", disse Romeo, 23 anos, que deixou o emprego como caixa em parte para se dedicar a esperar na fila. "Não esperávamos que ela viesse e então ela veio. Então, era óbvio que tínhamos que fazer o que tínhamos que fazer."

A "The Eras Tour" oficialmente se tornou global na quinta-feira, quando a megastar do pop começou uma nova fase de shows que a levaria a 25 cidades da América do Sul, Ásia, Austrália e Europa nos próximos dez meses.

Desde março, a etapa americana da turnê se tornou uma maravilha econômica e uma força cultural, consolidando o status de Swift como uma das pessoas mais influentes e amadas do continente. Agora, ela está pronta para demonstrar que sua fama e adoração vão muito além das fronteiras.

Há poucos países melhores para mostrar a intensa paixão de seus fãs do que a Argentina. Enquanto Swift se tornou um ícone global certificado, a Argentina se tornou conhecida por adorar ícones com fervor religioso.

Considere que Juan e Eva Perón se tornaram presidente e primeira-dama da Argentina em 1946, mas ainda são idolatrados em cânticos políticos, são retratados em muitas casas argentinas e são a inspiração para um movimento político com o mesmo nome que ainda governa o país.

Diego Maradona, uma estrela do futebol, se tornou uma divindade aqui, a ponto de dezenas de milhares de argentinos pertencerem à, sim, Igreja de Maradona, uma religião legalmente reconhecida em seu 25º ano.

E depois que Lionel Messi e a seleção nacional de futebol venceram a Copa do Mundo no ano passado, a multidão de 4 milhões de fãs adoradores durante o desfile da vitória fez com que os jogadores abandonassem seus ônibus e voassem de helicóptero em vez disso.

"Ela é como um Messi feminino", disse Romeo, oferecendo a Swift o maior elogio que um argentino poderia dar hoje em dia. Alguns fãs em Buenos Aires nesta semana usavam camisas da seleção nacional de futebol com "SWIFT" nas costas, enquanto outros distribuíam uma espécie de cartão de oração com a cabeça de Swift sobreposta à de Jesus Cristo.

Portanto, não foi surpresa que a chegada de Swift à Argentina se tornasse um evento nacional. Ela recebeu intensa cobertura da imprensa; Buenos Aires a nomeou convidada de honra oficial; e ela até se tornou uma figura nas eleições presidenciais da próxima semana depois que alguns de seus fãs se organizaram contra o candidato de extrema-direita, Javier Milei.

Até os meteorologistas descreveram as previsões de sol ou chuva neste fim de semana como "Swifties secos" ou "Swifties molhados". (Sexta-feira estava previsto "Swifties molhados", então os organizadores remarcaram o show para domingo.)

"Todo mundo no país a conhece, e todo mundo sabe sobre esse show", disse Renata Schyfys, 15 anos, no show de quinta-feira, usando pelo menos 15 centímetros de pulseiras de amizade, que se tornaram um distintivo de fã de Swiftie.

Em um país de 46 milhões de pessoas, Swift vendeu aproximadamente 200 mil ingressos em três shows esgotados, e ainda havia mais de 2,8 milhões de pessoas na lista de espera —o suficiente para encher o maior estádio de futebol da Argentina, El Monumental, mais 40 vezes.

Na quinta-feira à noite, o estádio tremia com gritos constantes e ensurdecedores vindos dos mais de 70 mil fãs que repetidamente cantavam: "Olé, olé, olé, olé, Taylor, Taylor".

Até Swift, que já viu sua parcela de multidões enormes, parecia surpresa. "Estou olhando para o que possivelmente pode ser uma das plateias mais épicas que já existiram", disse ela ao público. "Isso está em outro nível."

Mais tarde, ela tirou os fones de ouvido e fez um gesto de que estava tendo dificuldade em ouvir por causa do rugido da multidão. Ela parou por dois minutos inteiros, absorvendo a adoração de seus fãs.

"Eu não sei como agradecer o suficiente pela forma como vocês estão me tratando esta noite", disse ela. "Eu amo vocês tanto, e não consigo acreditar que demorei tanto para vir vê-los."

Os fãs acampados não estavam segurando um lugar para conseguir ingressos para o show. Todos eles foram vendidos online. Em vez disso, as barracas foram montadas para que eles pudessem ser os primeiros na fila quando as portas do show fossem abertas e os fãs pudessem correr para as grades ao longo do palco para uma visão mais próxima.

Os organizadores do evento ajudaram a garantir que os fãs que acamparam fossem os primeiros na fila - mas muitos ainda acabaram atrás de fileiras de pessoas cujos ingressos mais caros permitiram que entrassem ainda mais cedo.

Mas alguns acampantes eventualmente chegaram à barricada ao longo do palco. "Eu machuquei meu joelho tentando chegar lá", disse Atenas Astuni, 23 anos, membro da barraca em primeiro lugar na fila, com a voz rouca na manhã de sexta-feira após o show. "Mas se eu tivesse que machucar meu joelho novamente para repetir exatamente o que aconteceu ontem, eu faria sem hesitar."