'Divertida Mente 2', da Pixar, ganha trailer com novas emoções; saiba tudo do filme

São Paulo

A Pixar divulgou, nesta quinta-feira, dia 9, o primeiro trailer da aguardada sequência de "Divertida Mente", uma das animações mais celebradas do estúdio, lançada em 2015.

A nova personagem do filme da Pixar "Divertida Mente 2", Ansiedade - Divulgação

Por enquanto chamado simplesmente de "Divertida Mente 2", ou "Inside Out 2", no original em inglês, o filme deve chegar aos cinemas no ano que vem, mas ainda não há data exata definida. O anúncio ocorreu em meio a turbulências na Disney, durante um evento com investidores comandado pelo CEO Bob Iger.

Nele, Iger admitiu que o estúdio errou a mão em produções recentes e que, passado um período de ajustes, ele agora deve começar sua reconstrução. A animação da Pixar, que em seu lançamento gerou US$ 857 milhões de bilheteria e foi aclamada por público e crítica, é uma das grandes apostas para esse novo momento.

Dirigido pelo estreante em longas Kelsey Mann, que fez o curta de "Monstros S.A." "Central da Festa" e trabalhou no departamento de animação de desenhos como "A Mansão Foster para Amigos Imaginários", "Divertida Mente 2" vai apresentar ao público novas emoções.

Se o primeiro filme mostrava como a cabeça de uma garotinha funcionava, com Alegria, Tristeza, Raiva, Nojinho e Medo guiando suas ações, a sequência vai pôr em cena personagens como a Ansiedade, que terá voz de Maya Hawke e foi revelada já no trailer.

A expectativa é que emoções como a inveja, o tédio e a vergonha se juntem à história, agora que a protagonista Riley atingiu a adolescência, segundo indica o final do trailer. Escrito por Meg LeFauve, do primeiro "Divertida Mente", o roteiro vai mostrar uma mudança total na personagem conforme ela chega à puberdade.

Amy Poehler, Phyllis Smith e Lewis Black devem repetir os papéis de Alegria, Tristeza e Raiva, enquanto Bill Hader e Mindy Kaling devem ser substituídos como Medo e Nojinho. Diane Lane é outro do elenco de vozes que retorna, como a mãe de Riley.

"Divertida Mente" ganhou o Oscar de melhor animação em 2016 e foi indicado ainda em roteiro original.