'O Assassino', filme de David Fincher com Sophie Charlotte, chega à Netflix

São Paulo

Um assassino profissional comete um erro e não consegue eliminar o alvo que foi designado para ele. Agora, ele mesmo corre perigo.

Michael Fassbender em cena do filme 'O Assassino', de David Fincher - Divulgação

O thriller "O Assassino", ainda em cartaz nos cinemas, marca a volta do diretor David Fincher ao gênero. No elenco estão Michael Fassbender e a brasileira Sophie Charlotte.

Netflix, 16 anos

Crimes em Hollywood

Um juiz famoso é acusado de matar a mulher. Um ex-policial é convencido a investigar o caso. Comédia policial com Mel Gibson, Charlie Hunnam e a brasileira Morena Baccarin.

Amazon Prime Video, 14 anos

Homenagem a Elizabeth Del Grande

A timpanista Elizabeth Del Grande faz 50 anos na Osesp e é solista em "A Hora das Coisas", peça escrita sob encomenda por Paulo C. Chagas. Regência de Neil Thomson.

YouTube da Osesp, 20h30, grátis

Sinais do Coração

Uma mulher volta à sua cidade natal para cuidar da mãe doente e se apaixona por um homem surdo, interpretado por Troy Kotsur, vencedor do Oscar de ator coadjuvante por "No Ritmo do Coração".

TV Aparecida, 21h15, 10 anos

O Peregrino

Na segunda temporada da série, o jornalista chileno Jorge Said volta a percorrer o mundo em busca de manifestações religiosas. Entre os países visitados estão Afeganistão, Etiópia, Grécia, Indonésia, México e, na estreia, Bolívia.

History, 21h20, 10 anos

26º Teleton

A emissora transmite nesta sexta e sábado a edição deste ano da maratona beneficente. A meta é arrecadar R$ 35 milhões para a AACD. As atrações incluem Ana Castela, Fábio Júnior, Gustavo Miotto e Wanessa Camargo, entre outros. O time de apresentadores inclui nomes emprestados por outras emissoras, como Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Marcos Mion, Patrícia Poeta e Sônia Abrão.

SBT, 22h30, livre

Globo Repórter

O programa mostra as estratégias encontradas por muitos brasileiros para fazer com que o dinheiro do salário dure até o final do mês.

Globo, 23h15, livre