Fãs esperam horas no aeroporto para ver Taylor Swift no Rio de Janeiro

Fãs foram receber Taylor Swift no Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, onde a cantora desembarcou na tarde desta quinta-feira.

Taylor Swift na estreia do filme 'Taylor Swift: The Eras Tour' - Mario Anzuoni/Reuters

Enquanto estava no ar, Swift também foi acompanhada por 3.500 fãs, que monitoraram seu voo no site Flight Radar.

Os grupos de fãs, porém, não sabiam por qual portão a cantora sairia —o que não os impediu, segundo informações do UOL, de caminhar por diferentes setores do aeroporto, incluindo áreas externas num dia que os termômetros cariocas se aproximaram dos 40 graus.

"Não vou mentir. É um pouco de frustração porque a gente está aqui desde cedo e andamos mais de um quilômetro [entre os terminais do aeroporto] para a ver, porém, a Taylor já está no Rio, estamos respirando o mesmo ar. É uma sensação inexplicável", disse ao UOL a estudante Giovanna Santos, de 15 anos, que chegou no local às dez da manhã.

Os fãs não conseguiram encontrar a cantora, que se apresenta no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, no sábado e no domingo, no Engenhão.