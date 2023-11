Figura de demônio oculto surge em restauração de obra do século 18

The New York Times

"A Morte do Cardeal Beaufort", uma pintura de Sir Joshua Reynolds que retrata uma cena da peça de Shakespeare "Henrique 6, Parte 2", causou controvérsia quando foi exibida pela primeira vez em 1789, por causa de um demônio que se escondia em suas sombras.

A escolha de incluir a figura de aparência sinistra e com presas desafiou as expectativas do público sobre o que era adequado na pintura naquela época. Na época, um crítico do The Times de Londres sugeriu que "algum demônio havia sitiado o bom gosto de Sir Joshua". Outro disse que a "mesquinhez ridícula do demônio destrói o terror que é a alma da cena".

Pintura 'A Morte do Cardeal Beaufort' - NYT

A criatura acabou sendo escondida sob camadas de tinta e verniz, criando um mistério em torno da pintura até este ano, quando o demônio ressurgiu após um projeto de restauração realizado pelo National Trust, uma instituição de conservação inglesa.

Levou seis meses para a restauradora, Sophie Reddington, descobrir o demônio e dar vida ao restante da pintura, disse Emily Knight, curadora da propriedade em Petworth House and Park, em West Sussex, Inglaterra, onde a obra está em exibição.

A pintura, que mede aproximadamente 1,5 metro por 2,1 metros, retrata uma cena da série de peças históricas de Shakespeare ambientadas durante a vida do rei Henrique 6, que ascendeu aos tronos da Inglaterra e da França antes de completar 1 ano de idade. No segundo dos três dramas da série, Henrique 6 testemunha a morte do Cardeal Beaufort, e a cena, no Ato 3, Cena 3, é retratada na pintura.

Na peça, o rei implora a Deus por uma morte pacífica para o cardeal, seu tio-avô, e declara: "Oh! afasta o demônio intrometido ocupado".

Quando a pintura foi exibida na Shakespeare Gallery em 1789, a representação literal do demônio por Reynolds incomodou alguns espectadores que acharam que ele não deveria ter sido incluído porque não era um personagem da peça de Shakespeare e "simplesmente não era apropriado retratar algo que é meio sobrenatural dessa maneira física", disse Knight.

"Você poderia fazer isso na literatura e na poesia, poderia fazer isso com palavras, mas não era apropriado em imagens", disse ela.

John Chu, curador nacional sênior de pinturas e esculturas do National Trust, disse em um comunicado de imprensa que a pintura gerou mais controvérsia do que qualquer outra obra em exibição.

"Houve até pessoas que argumentaram que deveria ter sido apagada", disse Chu, referindo-se ao demônio, "embora registros de conversas com o artista mostrem que ele resistiu a tentativas de alterar a obra".

A crítica do The Times de Londres sobre a pintura em maio de 1789 disse que o demônio "não faz jus ao julgamento do pintor".

No ano seguinte, uma revista literária mensal, The Analytical Review, disse que o demônio havia sido criticado porque "divide nossa atenção e enfraquece a importância do personagem principal; mas acima de tudo, porque sua mesquinhez ridícula destrói o terror que é a alma da cena".

A pintura teve seus defensores. Entre eles estava Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, que escreveu em 1791 que, ao incluir o demônio, a pintura "tentou ampliar o campo da linguagem pictórica", mas foi "desvalorizada" pela "crítica fria da época".

O demônio eventualmente desapareceu à medida que camadas de tinta e verniz foram adicionadas em restaurações anteriores. Este último projeto de restauração pelo National Trust foi programado para coincidir com o 300º aniversário de Reynolds.

Knight disse que a restauração tornou tudo na pintura mais claro, incluindo as expressões nos rostos dos homens ao fundo e o punho cerrado do cardeal segurando o lençol.

Mark Aronson, diretor adjunto e conservador-chefe do Yale Center for British Art, disse que o trabalho de Reynolds, o principal retratista inglês do século 18, era "notoriamente difícil" de restaurar por causa de suas técnicas.

"Reynolds se estabeleceu cedo na carreira para ser muito experimental, tanto pictoricamente quanto com materiais", disse Aronson. "E alguns desses materiais adicionados, como resinas, óleos e ceras, tornaram a restauração de algumas de suas obras complicada".

Aronson disse que Reynolds era conhecido por pintar retratos com carmim, que pode ser preparado como um pigmento vermelho profundo e rico e pode desbotar "bastante rapidamente".

"Os tons de pele deles ficavam azuis muito rapidamente e, assim, havia essas piadas sobre suas pinturas morrerem antes dos retratados", disse Aronson.

A pintura do cardeal data do final da carreira de Reynolds (ele morreu em 1792) e foi encomendada pela Shakespeare Gallery em Londres, que pagou 500 guinéus pela pintura. Em 1805, a coleção da galeria foi vendida e o terceiro Conde de Egremont comprou a pintura pelo equivalente hoje a 38.000 libras (cerca de US$ 46.759). A pintura foi passada pela família antes de ser doada ao National Trust, que a colocou de volta em exibição após a restauração, em julho.

Aronson disse que a restauração foi muito "satisfatória". "Olhando para as fotos antes e depois", ele disse, "é apenas em minha mente uma transição notável de remover essas camadas muito espessas de verniz amarelo e revelar uma pintura muito mais vibrante e precisa."