Jimi Hendrix tem desenhos psicodélicos feitos nos anos 1960 postos à venda

Um compilado de desenhos psicodélicos feitos por Jimi Hendrix foi posto à venda, segundo o site TMZ. As dez ilustrações custam US$ 195 mil, ou mais de R$ 960 mil, e estão disponíveis no site Momentsintime.com.

Jimi Hendrix no filme 'Jimi Hendrix: Hear My Train a Comin', de Bob Smeaton - Divulgação

Os desenhos foram feitos por Hendrix no fim da década de 1960, exatamente o período em que o guitarrista gravou seus discos mais famosos e ascendeu para a fama. A lenda do rock usou canetas coloridas para fazer as obras.

O compilado originalmente pertencia ao Bob & Kathy Levine Collection, do casal que conheceu e trabalhou com Hendrix nos anos 1960. O guitarrista morreu em Londres em setembro do ano de 1970.

Foram Bob e Kathy Levine, diz o TMZ, que trocaram as fechaduras da casa e do escritório de Hendrix quando ele morreu, já que muita gente tinha as chaves para entrar nesses espaços. Eles mandaram a maioria dos pertences do roqueiro à família dele, mas ficaram com algumas coisas.

Esses dez desenhos estão entre esses objetos que o casal guardou. Eles venderam o compilado há décadas e as obras rodaram de mão em mão até serem comercializadas pela última vez em 2008 —e, agora, estão de volta ao mercado.