Taylor Swift é mais dançante que Beatles? Entenda as músicas da turnê da cantora

São Paulo

O setlist do tão aguardado show de Taylor Swift no Brasil é mais dançante e energético do que muitos fãs poderiam prever. A cantora desembarca no Rio de Janeiro neste fim de semana para apresentar 45 músicas de nove álbuns de sua discografia, aos quais ela se refere como "eras".

Swift é a mulher que mais emplacou álbuns no número um da parada americana da Billboard e é considerada um dos maiores fenômeno do pop desde Michael Jackson e Madonna.

Embora as canções pelas quais o grande público a conhece sejam animadas e positivas, a exemplo de "Shake It Off", grande parte das canções apresentadas nos próximos dias serão menos alegres. Esse é o padrão da própria carreira da cantora, reproduzido na turnê.

A análise considera o setlist apresentado nos Estados Unidos e métricas usadas pelo Spotify, que pontuam músicas de zero a um em categorias como dançabilidade, positividade e energia. Foram desconsideradas as duas músicas surpresas que variam a cada apresentação.

Foram consideradas músicas alegres, dançantes e energéticas as que pontuaram acima de 0,5 nas métricas correspondentes a esses atributos, em uma escala que varia de zero a um. O gráfico abaixo apresenta o setlist completo do show e como cada uma das músicas pontua nas métricas.

Para quem não conhece as canções da artista, a comparação com o repertório dos Beatles pode ajudar a entender as características de suas composições. O quarteto de Liverpool tem a maior parte de suas músicas com positividades acima de 0,5 —mais alegres do que tristes—, enquanto a média de Swift ocupa um espectro mais baixo da régua. Ao contrário, nas métricas de dançabilidade e energia, a americana ultrapassa as médias dos britânicos.

As métricas do Spotify oferecem uma boa perspectiva da carreira de Swift, porém avaliam apenas a sonoridade e não as narrativas líricas pelas quais a cantora também é conhecida. Fãs muitas vezes discordam das conclusões da empresa de streaming e oferecem argumentos próprios sobre as sensações provocadas pela música da artista.

A reportagem conversou com Luke Xavier, criador de conteúdo especializado na cantora, durante o desenvolvimento dessa análise para entender as opiniões dos fãs.

O desacordo também ocorre em relação às escolhas da própria cantora para a apresentação da "Eras Tour". As favoritas dos fãs frequentemente não são as preferidas do grande público, e muitos dispensariam grandes sucessos por canções mais conhecidas apenas pelos entusiastas da cantora.

Para estes, a reportagem criou uma ferramenta em que se pode alterar o setlist original e gerar novos padrões de positividade, energia e dançabilidade. Basta clicar na música para trocar a faixa por outra da mesma "era" e conferir o resultado no gráfico abaixo.

Colaborou Luke Xavier