Show da Taylor Swift é dançante ou parado? Simule como seria seu setlist

A "The Eras Tour" deveria ser mais animada, ou mais dançante? As escolhas de canções de Taylor Swift são muitas vezes questionadas porque as favoritas do grande público frequentemente não são as favoritas dos fãs. Muitos dispensariam grandes sucessos, como "Shake it Off", por canções mais obscuras, conhecidas apenas pelos entusiastas da cantora.

A cantora Taylor Swift em show no MetLife Stadium, em Nova Jersey - Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times

Para estes, a Folha criou uma ferramenta em que se pode alterar o setlist original e gerar novos padrões de positividade, energia e dançabilidade. Basta clicar na música para alterá-la por outra da mesma "era" e conferir o resultado no gráfico abaixo.

A cantora chega ao Brasil nesta semana, começando por um show no Rio de Janeiro nesta sexta (17). Depois também passa por São Paulo na semana seguinte, começando pelo dia 24 de novembro.