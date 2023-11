Letra inédita de Caetano e Jards Macalé é descoberta no arquivo da Censura

São Paulo

Uma letra inédita de uma música nunca gravada de Caetano Veloso e Jards Macalé veio à tona depois de ser resgatada do arquivo da Censura.

O jornal O Estado de S. Paulo encontrou os versos de "Corta Essa", feitos na época em que os compositores se reuniram para gravar o disco "Transa", no início dos anos 1970, em Londres, onde Caetano estava exilado.

Show de Caetano Veloso durante o Festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro - Agatha Gameiro -13.ago.23/Zimel Press/Agencia O Globo

De acordo com o jornal, a música foi enviada aos censores da ditadura junto com outras, como "78 Rotações" e "Let's Play That", gravadas por Macalé em 1972. Todas as canções foram liberadas pelo órgão repressor.

Os músicos se apresentam neste final de semana em São Paulo, em show comemorativo dos 50 anos de "Transa". Eles não falaram com a reportagem do Estadão sobre o motivo de "Corta Essa" não ter sido gravada.

Veja a letra de "Corta Essa"

Chegou cambaleando pela escada

E quando já não ia dizer nada

Falou:

Olha aqui amizade

Vamos fazer uma milagre

Falou:

Esvoaçando os vidros da cidade

A primeira tarde sim começa assim

A primavera tarde sim começa

Corta essa, corta essa, corta essa

A terceira praça não começa em mim

E a quarta parte não te cabe baby

Basta de promessa, prosa, pressa

Corta essa, corta essa, corta essa

Topa parceiro? Vem nessa que eu vim?

Promessa é dúvida, e a vida continua

E a rua e a casa e a rosa continua

A cidade continua