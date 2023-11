Matthew Perry, de 'Friends', contou como Schwimmer, o Ross, quis igualar salários

São Paulo

Matthew Perry, o ator de "Friends" morto aos 54 anos na semana passada, narrou em livro de memórias como David Schwimmer, seu colega de elenco no seriado, se recusou ganhar a mais que os outros protagonistas.

Na autobiografia "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", Perry contou que Schwimmer e Jennifer Aniston, intérpretes de Ross e Rachel, respectivamente, começaram a ganhar mais dinheiro que os outros quatro colegas porque seus personagens caíram no gosto do público na primeira temporada. Com isso, o salário de ambos teria aumentado no segundo ano do seriado.

Os atores Matthey Perry e David Schwimmer - Chris Delmas/AFP

Quando a terceira temporada começou a ser gravada, a Warner Bros. teria decidido pagar ainda mais para a dupla, aumentando a distância entre os salários dos atores. Segundo Perry, Schwimmer insistiu para que isso não acontecesse.

O ator teria pedido que o estúdio reavaliasse o caso e passasse a pagar quantias iguais para todos os seis atores principais, que incluíam ainda Courtney Cox, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.

Perry afirmou ainda que não tinha certeza se teria tido a mesma atitude de de Schwimmer se estivesse no lugar dele.

O ator que interpretou Chandler foi encontrado afogado na banheira de sua casa, em Los Angeles, na semana passada. A morte não foi causada por overdose de fentanil e metanfetamina, segundo o resultado da autópsia, e também não foram encontrados resquícios dos opioides no corpo dele.