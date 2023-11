Mídia estrangeira elogia Taylor Swift e fãs brasileiros se revoltam contra cantora

São Paulo

"Performance emocionada", "segurando as lágrimas" e outras hipérboles têm sido usadas por veículos de comunicação internacionais para falar sobre a apresentação da cantora Taylor Swift no show deste domingo (19). No entanto, os fãs brasileiros discordam —e muito.

O principal ponto de desavença é a performance de "Bigger Than the Whole Sky", que para os jornais teria sido uma homenagem à jovem Ana Clara Benevides, morta durante a apresentação de sexta (17) depois de passar mal por conta do calor no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Segundo show de Taylor Swift no Brasil, no Rio de Janeiro - Lucas Wilker/Folhapress

Em postagens no X, antigo Twitter, os fãs argumentam que não haveria confirmação de que a homenagem teria sido feita, já que não houve menção ao nome de Ana Clara nem pela própria cantora, nem no telão do evento.

"Claro, né. Equipe dela pagando os veículos americanos pra passar ela de salvadora da nação, mas todo mundo sabe que ela foi uma egoísta insensível com a Ana e família", escreveu o usuário @httpsrealitys.

"Os fãs inventaram essa homenagem falsa, que ela nem se deu o trabalho de citar o nome da menina", completou @BARDINITTO2.

"Não foram mostradas fotos da falecida. Uma homenagem que não é explícita não significa absolutamente nada", escreveu uma fã em seu perfil. "Não era obrigação dela, é verdade. Mas seria um sinal de humanidade que não a faria culpada —na verdade, ressaltaria que Taylor está do lado certo das coisas."