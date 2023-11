Família de Ana Benevides, morta em show de Taylor, abre vaquinha para traslado do corpo

São Paulo

A família de Ana Clara Benevides, a jovem de 23 anos morta na sexta-feira após passar mal no show da cantora Taylor Swift, abriu uma vaquinha para conseguir ajuda financeira para o traslado do corpo de volta ao Mato Grosso do Sul.

É possível ajudar a família enviando dinheiro pela chave Pix em nome da mãe da jovem, Adriana Cristina da Silva Benevides (adrianabenevides28@hotmail.com), ou ainda via PayPal, para pagamentos internacionais, já que a vaquinha também foi divulgada em inglês dada a repercussão do ocorrido.

A jovem Ana Clara Benevides, fã de Taylor Swfit, que morreu após uma parada cardiorrespiratória - Arquivo Pessoal

Nas redes sociais, usuários reclamam da falta de assessoria da Time For Fun, a T4F, empresa responsável pela organização dos shows, e da própria cantora. Uma postagem que divulga a vaquinha cita que a família teria pegado um empréstimo para custear o traslado, mas, procurado, um parente de Benevides desmente a informação.

Os responsáveis pela jovem contaram que a T4F chegou a oferecer assistência psicológica após o trauma, mas que eles estavam encontrando dificuldades financeiras para enviar o corpo para o Mato Grosso, onde ela vivia.

A T4F, por sua vez, afirma que uma assistente social entrou em contato com a família, mas diz que os familiares se recusaram a conversar com a profissional. "Nós realizamos o contato com a família via nossa equipe de assistência social e respeitamos o direito de privacidade da família e dos amigos neste momento de dor e luto", diz a empresa.

Na noite de domingo, Estela Benevides, prima de Ana Clara Benevides, havia dito que todos os gastos referentes à viagem emergencial de avião e ao translado do corpo estariam sendo pagos pela família. Ela não detalhou valores, mas acrescentou que a T4F também não teria prestado auxílio com os procedimentos burocráticos, embora tenha confirmado que a empresa entrou em contato.

Ana Clara morreu na apresentação de estreia da turnê de Swift no Brasil, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas. A jovem nasceu em Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul, mas cresceu em Sonora, no mesmo estado. Ela foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho após desmaiar e ser atendida no estádio. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Familiares da jovem partiram ainda na madrugada com destino à capital fluminense para agilizarem o transporte do corpo. O pai de Ana Clara, Weiny Machado, de 53 anos, falou à Folha por telefone na madrugada de sábado (18), horas antes de embarcar no voo ao Rio.

"Perdi minha única filha, menina feliz, inteligente. Estava para se formar em psicologia em abril próximo, guardando dinheiro. Não tenho palavras para expressar minha dor. Saiu de casa para realizar um sonho e volta morta", disse o pai às lágrimas.

Em comunicado à imprensa, a Time for Fun, empresa responsável pelos shows da cantora no país, lamentou a morte, mas não se pronunciou sobre a questão da temperatura no estádio. Taylor Swift publicou uma mensagem em sua rede social, mas não mencionou o caso em sua apresentação deste domingo (19).

"Eu não posso acreditar que estou escrevendo estas palavras, mas é com meu coração estilhaçado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não posso nem acreditar o quão desolada eu estou por isso. Tenho pouquíssimas informações, mas sei que, de fato, ela era incrivelmente bonita e muito nova", publicou a cantora, em publicação com a estética de uma carta escrita à mão.