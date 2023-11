Taylor Swift arremessa garrafa de água a fãs com calor em show no Rio

São Paulo

O calor intenso que dominou o país nesses últimos dias virou um problema para o público do primeiro show de Taylor Swift no Brasil. Uma porção significativa da plateia passou mal durante a apresentação da cantora no Rio de Janeiro, que resolveu prestar socorro com as próprias mãos em certo momento.

Taylor Swift durante show da 'Eras Tour' no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro - Alexandre Cassiano/Agência O Globo

Logo no começo do primeiro show da "Eras Tour" no país, a artista arremessou uma garrafa de água para a plateia. Ela pôs o violão nas costas, seguiu cantando, pegou o item com a produção e o lançou ao público presente —que berrou de alegria com o gesto.

O momento foi registrado pelos fãs, que publicaram nas redes sociais. Ele aconteceu durante a execução da canção "All Too Well".

A êxtase coletiva fez muitos fãs passarem mal. A brigada de bombeiros civis presente no evento contabilizou, extraoficialmente, ao menos 1.000 desmaios, além dos vômitos, também e principalmente por causa do calor.

Taylor Swift ainda toca em mais cinco dias no país, com mais duas apresentações no Rio de Janeiro e outras três, na próxima semana, em São Paulo.