Noah Schnapp grava vídeo com adesivos de 'sionismo é sexy' e 'Hamas é o Isis'

São Paulo

O ator Noah Schnapp recebeu críticas nas redes após publicar um vídeo em que aparece junto a amigos brincando com adesivos com as frases "Hamas é o Isis" e "sionismo é sexy". O intérprete do Will, de "Stranger Things", já vinha sendo questionado por seus seguidores após curtir um publicações contra o Hamas, incluindo um vídeo do .

O ator Noah Schnapp - Instagram/noahschnapp

O sionismo é o movimento que defende a criação de um Estado judeu independente e a manutenção de Israel. Algumas pessoas interpretaram o adesivo que menciona o movimento como um deboche. Há quem associe o sionismo a uma política colonizadora e racista, por causa da relação de Israel com a Palestina na região.



No mês passado, Noah Schnapp publicou um texto em seu Instagram em que critica seguidores seus que celebraram os ataques do grupo terrorista Hamas e diminuíram a importância das mortes de israelenses.

"Como um americano judeu, estou com medo. Com medo pelos meus irmãos e irmãs em Israel, que foram atacados sem sentido pelo Hamas. Estou verdadeiramente desolado ao ver os assassinatos brutais de crianças inocentes, mulheres e soldados lutando para se defender", escreveu.

"Eu, como outros, desejo paz tanto para os palestinos quanto para os israelenses. Vamos parar com a retórica e a tomada de partido. Em vez disso, devemos reconhecer que todos estamos do lado da luta contra o terrorismo. Escolhamos a humanidade em vez da violência