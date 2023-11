Museus de Israel adotam protocolo de guerra para proteger suas obras

Tel Aviv e Jerusalém | Reuters

Quando homens armados do Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro e as sirenes de foguetes romperam o silêncio matinal em todo o país, os principais museus de Israel entraram em modo de guerra, correndo para proteger suas obras de arte e artefatos mais preciosos.

Os manuscritos do mar Morto. Antigas placas dedicatórias emprestadas pelo Louvre. Uma obra-prima de 1916 do pintor austríaco Gustav Klimt. Esses e outros tesouros foram rapidamente retirados da exposição e levados para bunkers especiais para garantir que não fossem danificados durante a guerra.

Tania Coen-Uzzielli, diretora do Museu de Arte de Tel Aviv, junto a uma pintura de Gustav Klimt - Reuters

"Tirar uma exposição é algo que normalmente não é feito porque confiamos no prédio, confiamos na segurança das vitrines. Mas essa é uma situação diferente, então temos que agir de acordo", disse Hagit Maoz, curadora do Santuário do Livro no Museu de Israel em Jerusalém.

O edifício icônico, que tem o formato das tampas dos potes nos quais os manuscritos do mar Morto foram encontrados, geralmente fica lotado de visitantes ansiosos para ver a coleção de textos religiosos antigos. Hoje, as oito vitrines que revestem as paredes têm notas de papel dizendo "temporariamente removido".

A última vez que o museu removeu a exposição, disse Maoz, foi durante a Guerra do Golfo de 1991, quando o Iraque disparou mísseis contra Israel.

O ataque do Hamas, ocorrido há mais de um mês, desencadeou a guerra em Gaza, onde Israel vem realizando um bombardeio devastador e uma ofensiva terrestre desde então. Milhares de foguetes foram disparados contra Israel.

O Museu de Arte de Tel Aviv tomou precauções semelhantes. O Retrato de Friedericke Maria Beer, de Gustav Kimt, pintado dois anos antes de sua morte, está agora armazenado em um bunker subterrâneo fortificado com outras obras. As pinturas deixaram espaços em branco na parede da galeria.

"Essas obras de arte passaram pela guerra, algumas delas sobreviveram à Segunda Guerra Mundial", disse a diretora do museu, Tania Coen-Uzzielli. "Somos guardiões por um curto período de tempo e precisávamos protegê-las. Protegê-las para a posteridade e para a história."