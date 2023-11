Onde ver ‘Assassinato no Fim do Mundo’, série de mistério passada em local remoto

São Paulo

Uma detetive amadora e especialista em tecnologia é convidada por um bilionário para um encontro com mais oito pessoas, realizado em um retiro remoto em uma região gelada e montanhosa. Suas suspeitas de que há algo de errado se confirmam quando um dos participantes é encontrado morto. Ela então precisa usar suas habilidades para provar que o evento não foi um acidente e que há um assassino entre eles, antes que outro crime seja cometido.

Arte de divulgação da minissérie 'Assassinato no Fim do Mundo' - Divulgação

A minissérie "Assassinato no Fim do Mundo" é protagonizada por Emma Corrin, a princesa Diana do quarto ano de "The Crown", e Clive Owen.

Star+, 16 anos

Doente de Mim Mesma

A relação entre um casal de namorados é abalada quando ele começa a ficar famoso por seu trabalho como artista. Com inveja, ela então começa a fazer qualquer coisa para chamar a atenção alheia —inclusive se machucar e ficar doente. Esta comédia macabra assinada pelo norueguês Kristoffer Borgli foi exibida na mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes de 2022.

Mubi, 16 anos

Round 6: O Desafio

Enquanto a série sul-coreana de enorme sucesso não ganha uma segunda temporada, os fãs podem se divertir com este reality show, uma competição baseada em provas do programa e disputada por 456 participantes. O vencedor leva um prêmio de US$ 4,56 milhões, equivalente a R$ 22,8 milhões.

Netflix, 12 anos

As Damas de Hollywood

Neste telefilme de 2001, três estrelas veteranas de Hollywood são convidadas a participar de um especial de TV. Mas há um problema —elas se odeiam. As protagonistas são feitas por Shirley MacLaine, Debbie Reynolds, Joan Collins e, em seu último filme, Elizabeth Taylor, que faz a agente do trio.

HBO Max, 12 anos

Sr. & Sra. Smith

John Smith e Jane Smith são casados, mas um desconhece a profissão do outro. Os dois são assassinos de aluguel. As coisas se complicam quando ambos são contratados para eliminar o próprio cônjuge. Angelina Jolie e Brad Pitt se conheceram nas filmagens desta comédia de 2005 de Doug Liman.

AMC, 22h, 14 anos