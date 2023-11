Onde ver 'Nuovo Olimpo', filme italiano sobre amor entre dois homens

São Paulo

O cineasta italiano de origem turca Ferzan Oztepek costuma abordar a homossexualidade masculina em seus filmes, como "A Janela da Frente" ou "O Primeiro que Disse".

Cena do filme 'Nuovo Olimpo' - Divulgação

"Nuovo Olimpo" é sua obra mais autobiográfica. Na trama dois rapazes se conhecem num cinema no final de década de 1970 e se apaixonam. Mas um evento inesperado os separa, e eles passam os próximos 30 anos à procura um do outro.

Netflix, 18 anos

Terra das Oportunidades

Um motorista de caminhão encontra uma garota de 10 anos de idade, de origem mexicana, escondida em seu veículo. Ele então atravessa os EUA para que ela reencontre sua família em Boston.



HBO Max, 12 anos

Invencível

A série em animação chega à segunda temporada. Depois de ser traído, o super-herói Mark Grayson terá que lutar contra novos vilões e a ameaça de se tornar tão malvado quanto o próprio pai.



Amazon Prime Video, 18 anos

Roda Viva

Ailton Graça, que ganhou o prêmio Kikito de melhor ator no Festival de Gramado pelo papel-título de "Mussum, o Filmis", fala dos paralelos que sua trajetória tem com a do ex-Trapalhão, um ícone do humor brasileiro.



Cultura, 22h, livre

Café com Canela

Priscila Andrade conversa com a diretora Glenda Nicácio e o ator Babu Santana antes da exibição do filme, atração da faixa "Cine Resenha".

Cena do filme 'Café com Canela', de Glenda Nicácio e Ary Rosa - Divulgação



TV Brasil, 21h, 14 anos

O Protetor 2

Denzel Washington volta a encarnar o ex-agente da CIA Robert McCall, que agora busca vingar a morte de uma ex-colega de trabalho.



Globo, 23h15, 14 anos

Pecados Revelados

Abusos sexuais cometidos por líderes espirituais são o tema desta série documental dirigida por Susanna Lira. Ao longo de cinco episódios, são abordados casos como o do médium João de Deus e do guru André Lanzoni, comentados por jornalistas, advogados, especialistas e as próprias vítimas.

GNT, 23h45, livre