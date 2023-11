Prestes a fazer 50 anos, Angélica lança programa com criação de Chico Felitti

São Paulo

Angélica comemora 50 anos de idade com o talk show "Angélica: 50 e Tanto", com criação e direção de conteúdo de Chico Felitti e direção artística de Isabel Nascimento Silva. Em cinco episódios, ela conversa com Xuxa, Anitta, Eliana, Maisa, Preta Gil, Susana Vieira e muitas outras.

Angélica estreia novo programa - Alex Santanna - 2023/Globo

O programa estreia no GNT no dia 30, aniversário da apresentadora. O Fantástico também exibe uma versão reduzida de cada episódio, a partir deste domingo.

Globoplay, 10 anos

Última Chamada para Istambul

Casados com outros, um homem e uma mulher se conhecem em Nova York e decidem passar 24 horas juntos. Depois, voltariam para Istambul e nunca mais se falariam. Comédia romântica turca.

Cena da comédia romântica 'Última Chamada para Istambul' - Divulgação

Netflix, 14 anos

Deserto do Ouro

Dois homens encontram uma enorme pepita de ouro no meio do deserto, mas não conseguem extrair a pedra. Enquanto um deles vai buscar equipamentos, o outro fica lá. Com Zac Efron no elenco.

Amazon Prime Video, 14 anos

Especial de Domingo

Apresentado por Bete Pacheco, o quadro "Balaio" promove encontros entre profissionais que trabalham em diferentes áreas culturais. Na estreia, o cineasta Karim Aïnouz fala com a atriz Júlia Lemmertz.

A atriz Júlia Lemmertz - Ronny Santos/Folhapress

GloboNews, 18h, livre

Canção ao Longe

Filha de uma mãe branca, uma jovem busca descobrir o paradeiro do pai, um estrangeiro negro. O filme de Clarissa Campolina é inédito na TV.

Canal Brasil, 19h40, 14 anos

Fantástico

Depois de dez temporadas no canal GNT, "Chegadas e Partidas" reestreia como quadro na TV aberta. Durante cinco episódios, a apresentadora Astrid Fontenelle registra encontros e despedidas emocionantes no aeroporto de Guarulhos e no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo.

'Chegadas e Partidas', apresentado por Astrid Fontenelle, ganha quadro no 'Fantástico' - Lucas Seixas 26.nov.2023/Globo

Globo, 20h30, livre

Canal Livre

Rodrigo Pacheco, do PSD, presidente do Senado, fala da PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal e dos projetos de lei que entram na pauta ainda em 2023.

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco - Adriano Machado/REUTERS

Band, 0h, livre