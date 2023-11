Regina Duarte posta fake news pró Bolsonaro contra Nando Reis no Instagram

São Paulo

A atriz Regina Duarte postou no Instagram, nesta quinta-feira (2), um vídeo falso em que Nando Reis faz um discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e uma multidão responde com gritos de "mito".

Regina Duarte - Instagram/reginaduarte

A postagem, porém, é falsa, como sinalizado pela própria plataforma. Ao clicar no post do vídeo, os dizeres "Informação falsa. A mesma informação foi analisada por verificadores de fatos independentes em outra publicação" aparece e é necessário clicar no fim da tela para ver do que se trata. Segundo a plataforma, a informação foi verificada pela Agência Lupa.

Duarte é uma conhecida apoiadora de Jair Bolsonaro e fez outras postagens sobre o ex-presidente nas redes sociais, inclusive na própria quinta-feira (2). Depois do vídeo de Nando Reis, ela postou ainda outro vídeo em homenagem ao ex-presidente.

Ela chegou a integrar o governo Bolsonaro, na Secretaria da Cultura, em 2020. Ela ficou pouco menos de três meses e deixou o cargo para assumir a Cinemateca Brasileira, em São Paulo —o que acabou nunca acontecendo.