SBT terá seu streaming com material da TV e novo 'Sítio do Pica-Pau Amarelo'

São Paulo

Nesta segunda-feira, a vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, anunciou em suas redes sociais o +SBT, novo serviço de streaming da emissora.

Postagem na rede social antecipou anúncio do streaming +SBT - Reprodução

A plataforma deve reunir todo o conteúdo exibido na televisão, até então presente no SBT Vídeos, lançado em 2020, com uma sessão dedicada aos programas de Silvio Santos, além de conteúdos originais, como uma já anunciada nova versão do "Sítio do Pica-Pau Amarelo" —clássico de Monteiro Lobato com célebres adaptações na Band e na Globo—, cujo elenco também participou da programação do Teleton.

Na foto publicada por Beyruti e por Maisa Alves, chefe da assessoria de imprensa da emissora, é possível ver um balde de pipoca com o novo logotipo e a inscrição: "É streaming. É TV. É grátis".

O novo serviço deve ficar para o primeiro semestre de 2024, conforme adiantou o colunista Simião Castro, do Estadão. Mais detalhes devem ser anunciados pela emissora durante a CCXP 23, evento de cultura pop que acontece neste mês em São Paulo.

Ainda há planos para documentários sobre estrelas da casa, como Hebe Camargo, Gugu e Carlos Alberto de Nóbrega, como parte da "Coleção SBT".

A ideia é que o serviço seja acessado por meio de aplicativos em celulares e TVs, além do lançamento de canais digitais dentro dos serviços de TVs da Samsung, LG, Pluto TV e outras marcas.