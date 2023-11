Série 'Percy Jackson e os Olimpianos' estreia em dezembro; veja trailer

São Paulo

O trailer da série "Percy Jackson e os Olimpianos", baseada nos livros de Rick Riordan, acaba de ter o trailer oficial divulgado pela Disney+.

Os atores Leah Jeffries, Walker Scobbell e Aryan Simhadri, que viverão os personagens na série de 'Percy Jackson' - Divulgação

O seriado acompanhará o jovem Percy, de 12 anos, interpretado por Walker Scobell, que descobre ser filho do deus grego Poseidon. A partir daí, ele se muda para o "Acampamento Meio-Sangue", onde os semi-deuses devem ir para treinar suas habilidades sobrenaturais.

A primeira missão de Percy será encontrar o raio roubado de Zeus com a ajuda de seus amigos, o sátiro Groover, interpretado por Aryan Simhadri, e Annabeth, vivida por Leah Sava Jeffries, filha de Atena.

Diferente do filme lançado em 2010, com Logan Lerman no papel de Percy, o autor Riordan esteve diretamente envolvido na produção da série que será lançada pela Disney+ no dia 20 de dezembro.