Taylor Swift no Rio de Janeiro: veja como chegar e o que não levar para o show

São Paulo

Taylor Swift já está no Rio de Janeiro, e seu primeiro show da "The Eras Tour" no país está marcado para esta sexta-feira no Engenhão. Ela fará mais duas apresentações no mesmo local, no sábado e no domingo.

Taylor Swift na estreia do filme 'Taylor Swift: The Eras Tour', em Los Angeles - Mario Anzuoni/REUTERS



Como chegar

Os trens do Rio de Janeiro operam normalmente na sexta-feira, com viagens diretas da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro. Os trens vão sair da plataforma 4, com intervalos de 40 minutos das 15h30 às 18h50.

Era Swift Uma newsletter com tudo o que você precisa saber sobre a passagem do fenômeno da música no Brasil Carregando...

No sábado e no domingo, as viagens diretas da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro serão das 16h às 19h, com intervalos de 30 minutos.

O MetrôRio vai estender o horário de embarque na estação Central do Brasil/Centro, que faz a integração com o serviço de trens da Supervia, até 1h30. As demais estações funcionarão normalmente das 5h à meia-noite, na sexta e no sábado e, no domingo, das 7h às 23h. Depois desse horário, será possível apenas desembarcar nas estações.

Algumas ruas no entorno do estádio ficarão interditadas nos dias de show a partir das 15h e 16h até as 2h do dia seguinte. Não será permitido também estacionar veículos no período. São as ruas Doutor Padilha, José dos Reis, Guineza, Oficinas, Henrique Scheid, Sales Guimarães, Comendador João C. de Almeida, Gentil de Araújo, Coronel Cunha Leal, General Clarindo e Dona Eugênia.

As ruas Bento Gonçalves, Afonso Ferreira, Góias, Arquias Cordeiro e Benício de Abreu estarão abertas para circulação, mas com estacionamento proibido.

O que não levar

Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, cartazes feitos com papelão grosso, canudos rígidos, bastão para tirar foto, drones, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, corrosivas ou tóxicas, revistas, jornais, livros e copos térmicos são todos itens proibidos.

O que pode levar

Documentos pessoais, óculos escuros, barra de cereal, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, mochila ou bolsa, carregador portátil e cabo, remédios com laudo médico, maquiagem e câmeras instantâneas.

Como voltar

Todas as estações de trem estarão abertas após o show, apenas para desembarque, com exceção da estação Olímpica de Engenho de Dentro que funcionará até a 00h30 para embarque.

A integração com o MetrôRio só poderá ser realizada na estação Central do Brasil.

As viagens diretas da estação Olímpica de Engenho de Dentro para Central do Brasil continuarão ativas, com intervalo de dez minutos. Trens diretos na plataforma 4, linhas D e E; e paradores na plataforma 2, linha B.

As viagens sentido Japeri serão expressas, com paradas em Madureira, Deodoro e demais estações do ramal. O intervalo médio será de 30 minutos.

Segurança

O governo do Rio de Janeiro mobilizará 350 policiais militares por dia na região. Drones e helicópteros serão usados para reforçar o policiamento.