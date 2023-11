Último show de Elza Soares está disponível no streaming; saiba onde assistir

São Paulo

Nos dias 17 e 18 de janeiro de 2022, com apenas 50 pessoas na plateia por causa da pandemia, Elza Soares gravou um álbum ao vivo e um DVD no palco do Theatro Municipal de São Paulo. No dia 20, já de volta ao Rio de Janeiro, a cantora sentiu-se mal e morreu aos 91 anos de idade.

A cantora Elza Soares durante seu último show, no Theatro Municipal de São Paulo - Denise Ricarco / Divulgação

Quinze faixas desta última apresentação foram selecionadas para este especial histórico. Entre elas, "A Carne" e "Se Acaso Você Chegasse". Roteiro e direção de Cassius Cordeiro.

HBO Max, livre

Quiz Lady

Duas irmãs precisam conseguir dinheiro rápido para pagar as dívidas da mãe com um agiota. A mais velha é totalmente atrapalhada e irresponsável, mas a outra tem cultura suficiente para participar de um game de perguntas e respostas na televisão. Comédia com Awkwafina e Sandra Oh.

Star+, 14 anos

A Garota do Cigarro

No final da década de 1960, uma moça tem uma ideia para um novo sabor de kretek, o tradicional cigarro de cravo da Indonésia. Ela então desafia a indústria cigarreira, que permite que as mulheres trabalhem apenas como enroladoras. Minissérie indonésia em cinco episódios.

Netflix, 12 anos

Sete Pecados

Uma jovem precisa transformar um homem virtuoso em pecador, para que ele se apaixone por ela. A primeira novela de Walcyr Carrasco para a faixa das 19 horas foi exibida pela Globo entre 2007 e 2008. Com Priscila Fantin, Reynaldo Gianecchini, Cláudia Raia e Giovanna Antonelli.

Globoplay, livre

Pais por Acidente

Na segunda temporada da série mexicana voltada ao público adolescente, a garota California, já reunida com sua mãe, reencontra seus três pais adotivos, que formaram uma banda e querem que elas os acompanhem em uma turnê por todo o país.

Disney+, 10 anos

Trilha de Letras

Eliana Alves Cruz conversa com o escritor e colunista da Folha Itamar Vieira Junior sobre seus best-sellers "Torto Arado" e "Salvar o Fogo".

TV Brasil, 23h, livre