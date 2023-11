Lollapalooza Brasil divulga lineup com Blink-182, Paramore, Arcade Fire e SZA

São Paulo

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta terça-feira (7) o lineup de sua próxima edição, em 2024. O festival terá Blink-182, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizit, a reunião da formação clássica dos Titãs e SZA como atrações principais.

Os membros da banda Blink-182 - Divulgação

Além de Blink-182 e SZA, o Lollapalooza trará alguns shows inéditos no Brasil, como Hozier, Rina Sawayama, King Gizzard & the Lizard Wizard, e Omar Apollo. Na fatia de atrações nacionais, o festival escalou Gilberto Gil, Luísa Sonza, Céu, Marcelo D2, Kevin o Chris, Xamã, MC Livinho, BaianaSystem, TZ da Coronel, MC Dricka, Tulipa Ruiz, Rancore, Oruam e BK, entre outros.

O lineup ainda conta com Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Diplo, Meduza, Above & Beyond, Phoenix, Jungle e The Blaze, entre outros. Veja abaixo.

Confirmado como atração do festival no ano passado, o Blink-182 cancelou a vinda ao Brasil após o baterista Travis Barker sofrer uma contusão. Agora, a banda americana vai finalmente estrear no país —e na América do Sul.

Os ícones do pop punk dos anos 1990 e 2000 voltaram a atuar com sua formação clássica, com o guitarrista e vocalista Tom DeLonge se juntando novamente com o baixista e vocalista Mark Hoppus e a Barker. O trio lançou recentemente um álbum de inéditas.

O Lollapalooza também pega carona na onda de revival do pop punk e do emo com o show do Paramore. O trio lançou um disco e se apresentou no Brasil em março deste ano para 18 mil pessoas, depois de quase dez anos sem tocar no país.

Entre os headliners, a cantora SZA, de pop e R&B, tocará pela primeira vez no Brasil. Revelada pela gravadora de Kendrick Lamar, ela é destaque desde que lançou o álbum "Ctrl", de 2017, e recentemente escalou as paradas de sucesso com o single "Kill Bill".

O Limp Bizit mexe com a nostalgia dos anos 2000, quando a banda de nu metal liderada por Fred Durst fez muito sucesso. O cantor pop Sam Smith e a banda de indie rock Arcade Fire retornam ao festival onde se apresentaram anteriormente no Brasil.

Completando o time de headliners, há o show que marca o reencontro dos integrantes da formação clássica dos Titãs. A banda rodou o país tocando em estádios com esta turnê no último ano.

O Lollapalooza retorna a São Paulo nos dias 22, 23 e 24 de março do ano que vem. Como já acontece desde 2014, o festival vai ocupar o Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital.

A edição de 2024 do Lollapalooza Brasil será a primeira sob o novo contrato com a Live Nation, que comanda o Rock in Rio e o The Town. Antes, o evento era realizado pela T4F.

Um dos maiores festivais de música do mundo, o Lollapalooza foi criado em 1991 pelo cantor do Jane's Addiction, Perry Farrell. O evento acontece anualmente no Brasil desde 2012, com exceção das edições canceladas por causa da pandemia.

Em 2023, a edição brasileira do festival contou com apresentações de artistas como Lil Nas X, Billie Eilish, Rosalía e Tame Impala, além dos brasileiros Ludmilla, Pitty, Pedro Sampaio. O rapper americano Drake estava confirmado na edição deste ano, mas cancelou a apresentação de forma repentina.

Já no segundo lote, os ingressos para o Lollapalooza estão sendo vendidos (neste link) apenas na modalidade Lolla Pass, que garante a entrada nos três dias de evento —eles partem de R$ 1.125 no caso da entrada social, que tem desconto de 45% no valor da inteira (R$ 2.250) mediante a doação de R$ 40 para a ONG Ação da Cidadania.

Todos os ingressos comprados pelo site têm acréscimo de 20% de taxa de serviço e, caso seja solicitado pelo cliente, da taxa de entrega. Há, ainda, a possibilidade de dividir a compra em até três vezes sem juros. Os clientes podem comprar até quatro ingressos da categoria pass —mas apenas uma meia-entrada.

A taxa de serviço não é cobrada no caso das compras feitas na bilheteria oficial do evento, que fica na casa de shows Tokio Marine Hall (na rua Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio), que funciona de segunda a sábado, das 12h às 18h.

Além do Lolla Pass, também já podem ser comprados os Lolla Lounge Pass, área premium do festival com open bar e food e outras regalias (R$ 4.762,50 a inteira), e Lolla Comfort Pass, com vista privilegiada, lockers e pontos de comida e bebida próprios —esta sai por R$ 3.400.