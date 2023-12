Angélica defende a legalização do aborto durante o Roda Viva

São Paulo

A apresentadora Angélica se posicionou a favor da legalização do aborto durante sua participação no Roda Viva, nesta segunda-feira. De acordo com a artista, a mulher deve ter o poder de escolha sobre o que fazer com o seu corpo e a discussão não pode se misturar com outros assuntos.

A apresentadora Angélica - Alex Santanna/Globo

"Eu sou a favor que a mulher tenha escolha sobre o corpo, é ela quem tem que decidir", disse Angélica, no programa. Ela depois elogiou que o debate sobre o assunto esteja acontecendo: "É uma decisão que as mulheres têm que tomar".

"A gente vê a quantidade de menina que para de estudar por situações extremas, incluindo a do estupro", afirmou ainda. "A gente não tem que misturar assuntos, a gente tem que ser prático sobre o assunto."

Angélica dá sua primeira entrevista ao Roda Viva para divulgar o seu novo programa na Globo, 50 & Tanto, em que comemora cinco décadas de vida discutindo temas polêmicos.