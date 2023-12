Homem que vendeu o quadro mais caro do mundo se aposenta dos leilões

Londres

Ele é o homem que vendeu a obra de arte mais cara do mundo, um rosto familiar para os milhões que assistem a leilões ao vivo em seus computadores e telefones.

Em novembro de 2017, Jussi Pylkkänen, presidente global da Christie's, estava no pódio em Nova York para vender "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci.

Jussi Pylkkänen, ex-presidente global da casa de leilões Christie's, em Londres - Suzie Howell/The New York Times

O nono lote do leilão, habilmente chamado de "Último Leonardo" por uma campanha de marketing da Christie's, levou 19 minutos para ser vendido. Após um duelo prolongado e surpreendente entre dois licitantes por telefone, Pylkkänen finalmente vendeu "Salvator Mundi" por US$ 450,3 milhões com taxas, um recorde para qualquer obra de arte, seja em leilão ou em venda privada.

O preço superou o recorde anterior: US$ 179,4 milhões por "Les Femmes d'Alger (Versão 'O')" de Picasso na Christie's em Nova York em maio de 2015. Pylkkänen também estava no pódio para essa venda.

Mas agora, aos 60 anos e depois de trabalhar na Christie's em Londres por 38 anos, Pylkkänen está deixando a casa de leilões para se tornar um consultor de arte independente. Sua última aparição no pódio foi em 7 de dezembro, quando liderou o leilão noturno de mestres antigos da Christie's em Londres.

Pylkkänen é filho de um comerciante de cobre de Helsinki que se mudou para a Inglaterra na década de 1960. Uma educação em escola particular e na Universidade de Oxford o dotou da autoconfiança necessária para se tornar um leiloeiro de alto nível.

Ele ingressou no departamento de impressão da Christie's no meio dos anos 1980, quando a casa de leilões era uma empresa pública britânica. Desde 1998, ela é de propriedade do Grupo Artemis, fundado por François Pinault, um bilionário francês colecionador de arte e magnata do luxo. Filiais físicas como a Christie's South Kensington e a Christie's Amsterdam, que vendiam obras de arte e antiguidades de menor valor, foram fechadas ou reduzidas. A parte "acessível" do faturamento da casa de leilões agora é dominada por lances online para bens de luxo como bolsas, joias e relógios.

Em uma entrevista realizada em seu escritório no quarto andar da sede da Christie's em Londres, Pylkkänen refletiu sobre uma carreira em uma indústria que passou por mudanças culturais e tecnológicas sísmicas.



Em termos de destaques da carreira, a venda de "Salvator Mundi" deve ser algum tipo de ápice. Você sabia antecipadamente que provavelmente alcançaria um preço tão extraordinário? Eu achava que chegaria a US$ 240 milhões. Eu tinha certeza de que uma obra que havia pertencido a três reis da Inglaterra —foi assim que comecei o leilão— criaria uma quantidade incrível de interesse. Minha dificuldade foi em US$ 200 milhões, com pessoas levantando câmeras em seus telefones. Porque isso parece um lance.

Eu tive que fazer uma pausa, por dois motivos. Primeiro, para dar aos três licitantes que ainda estavam no jogo a oportunidade de reavaliar, porque tínhamos quebrado o recorde para qualquer obra de arte. Mas também a multidão precisava ser controlada. Eu tive que pedir educadamente que eles baixassem seus telefones para que eu pudesse identificar se havia algum licitante na sala.

Minha expectativa era que isso estabelecesse um recorde que não seria quebrado por muitos e muitos anos. Será interessante ver quando será quebrado. Por causa da natureza dessas coisas, é mais provável que seja em um leilão. E será por um Van Gogh, ou um Jackson Pollock. Pode ser por uma grande obra-prima antiga.

Quão importante foi a aquisição pelo Grupo Artemis de François Pinault para a Christie's —e para o mundo da arte? Ele mudou nosso negócio. Pinault é um colecionador de arte, e isso fez a diferença. Ele entendeu a Christie's. Ele sempre foi muito ambicioso para que ampliássemos nossa presença. A maior mudança foi quando abrimos no Oriente Médio em 2005 e depois na Ásia em 2012. Eu era presidente da Christie's Europa quando abrimos esses negócios e testemunhei esse aumento do interesse global. As principais obras de arte que vendemos agora estão dispersas de uma maneira que não estavam em 1987.

Em seus primeiros anos no púlpito, é justo dizer que nem todos no comércio de arte ficaram impressionados com seu estilo de leiloeiro tranquilo. Como suas técnicas como leiloeiro evoluíram? Nos meus primeiros dias, eu estava apenas servindo ao vendedor, garantindo que os preços máximos fossem alcançados e estava preocupado em cometer erros. Leva de cinco a sete anos para qualquer leiloeiro se sentir confortável. Meu estilo é muito mais rápido agora. Você tem que ser capaz de julgar o ritmo e acertar. A calma é importante. Se você tiver problemas ou algo não for vendido, precisa se concentrar no próximo lote. A preparação também é importante. O estilo também é importante.

Suas vendas são assistidas por milhões online. Elas se tornaram uma forma de entretenimento popular. Mas até que ponto o espetáculo voyeurístico dos ultrarricos gastando milhões em leilões cria a impressão de que a coleção de arte é algo que apenas os muito ricos fazem? É uma realidade do topo do mercado. Você precisa ser muito rico para poder comprar essas obras. As grandes vendas noturnas são eventos muito, muito especiais. Nem todos podem jogar pelo Barcelona, mas você pode comparecer e assistir. Muitas pessoas vêm para a visualização. Não há taxa de entrada para vir aos nossos eventos —80 mil vieram para ver a venda Rockefeller em Nova York.

O que você pensa sobre a transição de leiloeiro voltado para o público para consultor de arte privado. Por que você está fazendo isso agora? Vivemos em um mundo globalizado em que o número de compradores que compram objetos acima de US$ 1 milhão aumentou muito rapidamente na última década. Há um interesse incrível entre os ricos em adquirir obras de arte importantes e a consultoria de arte se tornou uma parte realmente significativa do mercado de arte. É por isso que estou me juntando a ela.

Quando entrei pela primeira vez na Christie's, meu pai me disse: "Vou te dar 10 mil libras daqui a dois anos. Depois de ter visto todo o panorama do mundo da arte através da lente da Christie's, você estará em posição de iniciar seu próprio negócio". Eu nunca saí. Mas estou saindo agora e fazendo exatamente o que ele planejou para mim.

Você não vai sentir falta dos holofotes? Eu gostei de ser leiloeiro. Olho para trás nos meus anos na Christie's conduzindo esses leilões com grande alegria. Tive momentos incríveis. Agora, estou ansioso para estar na plateia comprando obras de arte importantes para grandes colecionadores ou instituições. Ainda estarei no estádio.