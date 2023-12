Disco 'Elis e Tom' será homenageado com shows em dez cidades do Brasil

São Paulo

Dez shows serão realizados entre março e setembro de 2024 para comemorar os cinquenta anos de lançamento do álbum "Elis e Tom", considerado um marco da música brasileira por reunir Tom Jobim e Elis Regina.

Os artistas Daniel Jobim e Kell Smith se apresentarão em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza.

Capa do LP 'Elis e Tom', de 1974 - Reprodução

A turnê terá início no dia 9 de março, mês de aniversário de Elis, em Porto Alegre, cidade natal da artista.

"Logo depois que nasci, o álbum ‘Elis & Tom’ foi lançado e, durante toda a minha vida, presenciei de perto o quanto este trabalho transformou a música brasileira, conquistando novos fãs a cada geração e se tornando eterno", diz Daniel Jobim, neto de Tom.

"Esta também é a minha história, faz parte da minha vida e é um privilégio poder continuar cantando e tocando os corações das pessoas com as músicas do meu avô."

Kell Smith acrescenta que é fã de Elis desde os 12 anos, quando ouviu o disco "Falso Brilhante". "A partir daí, já completamente apaixonada, comecei a mergulhar no universo de Elis e, através dela, fui iniciando a minha mais linda viagem pela música brasileira. Tatuei no meu corpo uma homenagem a Elis para não me esquecer de onde tudo começou", afirma a cantora.

O documentário "Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você", lançado em setembro deste ano, mostra os bastidores da gravação do álbum histórico, assim como os conflitos entre Elis e Tom, artistas que tinham personalidades contrastantes.