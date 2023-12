Fundação Bienal cria podcast 'Em Obras' para falar sobre arte contemporânea

São Paulo

A Fundação Bienal de São Paulo firmou uma parceria com a joalheria italiana Bulgari para lançar o podcast "Em Obras", que discutirá temas relacionados a arte contemporânea no Brasil e no mundo.

Capa do podcast 'Em Obras', uma parceria da Bienal de São Paulo com a joalheria Bulgari - Divulgação

Os episódios contarão com entrevistas e vão explorar o processo criativo dos artistas, além de debater questões urgentes da contemporaneidade.

O primeiro episódio já está no ar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.

No programa, a arquiteta, urbanista e curadora da 13ª Bienal de São Paulo, Louise Lenate Ferreira da Silva, conversa com o artista Denilson Baniwa, da 35ª edição da Bienal, sobre a história do Parque Ibirapuera e o significado do terreno que abriga o edifício da Bienal, projetado por Oscar Niemeyer.

Um episódio extra também já está disponível. Nele, o artista Gabriel Massan, que usa inteligência artificial para criar suas obras, conversa sobre seu processo criativo com Diane Lima, do coletivo curatorial da edição deste ano da mostra.

A primeira temporada de "Em Obras" terá 14 episódios no total.