John Woo, mestre do cinema de ação, volta a Hollywood com porradaria realista

Quando John Woo era criança, vivendo nas perigosas favelas de Hong Kong, ele tinha dois refúgios: a igreja e o cinema. Ambos proporcionavam um alívio de um mundo de pobreza e violência intensa.

No cinema local, Woo e sua mãe assistiam a filmes americanos de faroeste e fantasias escapistas como "O Mágico de Oz" e "Cantando na Chuva". À noite, ele usava um pincel chinês para desenhar imagens de livros infantis em um pedaço de vidro. Ele usava uma lanterna para iluminar o vidro e, movendo a luz, projetava imagens em movimento na parede. Eram, essencialmente, os primeiros filmes que ele fez.

O cineasta John Woo, que lança o filme 'O Silêncio da Vingança' - NYT

Considerando as duas forças de sua vida precoce, não é surpresa que o motivo duradouro da carreira do reverenciado cineasta de ação tenha se tornado a imagem de pombas tremulantes, que se originou de uma decisão improvisada que ele tomou no set de "The Killer" para significar pureza espiritual.

Esse filme de 1989, estrelado por seu colaborador frequente Chow Yun-fat, foi uma obra importante que estabeleceu tanto o estilo de Woo quanto nossa noção de cinema de ação moderno.

Se essa ideia evoca certos clichês —o slow motion estilizado de balas disparando e o melodrama da fraternidade em meio a derramamento de sangue— o que se tornou clichê foi moldado em grande parte pela visão de Woo. Ele sempre viu sequências de ação, explicou recentemente, como uma dança.

E ainda assim, mesmo quando seus filmes de "balé de balas" passaram a influenciar criadores da cultura popular, incluindo o Wu-Tang Clan e Quentin Tarantino, Woo disse que nunca se importou particularmente com filmes de ação.

Aos 77 anos, o diretor, cujo sucesso em Hong Kong eventualmente o levou a blockbusters de Hollywood como "A Outra Face" e "Missão: Impossível 2", é rápido em rejeitar qualquer afirmação sobre ele como um gigante do cinema. "Sou apenas um cineasta comum", disse ele.

Seu último filme, "O Silêncio da Vingança", estrelado por Joel Kinnaman, é uma nova experiência para ele: uma história de vingança de ação com praticamente nenhum diálogo.

Em duas sessões abrangentes —nos estúdios Lionsgate em Santa Monica, Califórnia, e em seu escritório em Los Angeles— Woo falou sobre construir sua carreira, dar liberdade criativa a Nicolas Cage, gerenciar Tom Cruise e sentir falta de filmes impulsionados por estrelas.



Você fez mais de uma dúzia de filmes em Hong Kong antes de seu grande sucesso, "A Better Tomorrow", o filme de gangster de 1986 estrelado por Chow Yun-fat. Por que foi um grande sucesso?

Eu realmente queria fazer um filme como "Le Samouraï", de Jean-Pierre Melville, estrelado por Alain Delon. Quando comecei ["A Better Tomorrow"], o roteiro era muito fraco. O cineasta e produtor Tsui Hark disse: "John, que tal você colocar seu próprio diálogo no filme?" Então eu reescrevi todo o roteiro e fiz o personagem de Chow Yun-fat parecer com Alain Delon, como Cary Grant. "A Better Tomorrow" foi meu primeiro filme autoral.

Isso levou ao seu próximo filme, "The Killer", amplamente influente no cinema de ação. Você sentiu que estava fazendo algo diferente?

Eu tive total liberdade. A coisa principal foi que eu filmei o filme sem roteiro. Não tínhamos tempo suficiente. [Foi] difícil fazer alguém entender o que eu [imaginava]. O filme foi dedicado aos filmes de gangster franceses antigos. Até o produtor executivo não conseguia entender o que eu estava pedindo quando descrevia as cenas para eles. Felizmente, trabalhei com um ator muito bom, Chow Yun-fat. Eu filmava e escrevia cenas ao mesmo tempo e o deixava improvisar. Se o personagem dele tivesse sido traído pela namorada, eu perguntava: "Você já foi traído por um bom amigo? O que você disse? Vamos colocar isso".

Você estava conscientemente tentando criar um novo tipo de ação estilizada?

Para os filmes de ação de Hong Kong, muitos diretores não sabiam como filmar cenas de luta, apenas diálogos, e quando se tratava de ação, eles deixavam para o coordenador de dublês. Esses filmes sempre se tornavam dois estilos diferentes. Eu não queria isso.

Descobri que a ação das artes marciais se parecia muito com uma dança. Tem um ritmo, e o ritmo é tão preciso. Aprendi com isso. Minha ação de tiroteio às vezes parece uma dança e como kung fu. Eu [não] gosto especialmente de filmes de ação —na verdade, gosto de drama humano— mas é divertido fazer. Quando eu era jovem, adorava dançar, então às vezes quando estou fazendo uma cena de ação, parece que estou fazendo uma sequência de dança.

O que o levou a Hollywood? Esse era o objetivo?

Não, nunca sonhei em vir para Hollywood. Quando estava fazendo "Fervura Máxima" [lançado nos Estados Unidos em 1993], recebi uma ligação da New Line e da 20th Century Fox. Fiquei tão surpreso. Eles amaram tanto "The Killer". Eles continuaram enviando [roteiros]. Em Hong Kong, tudo o que podíamos fazer eram filmes de ação ou melodramas e nada mais. Eu estava entediado. Então eu arrisquei e vim para Hollywood.

Foi difícil fazer a transição para Hollywood?

Sim, realmente difícil. Eu pensei que [os americanos] estavam familiarizados com o meu estilo. Então, quando filmei "Alvo Duplo" em 1993, eu estava usando o estilo de Hong Kong para fazer um filme americano, o que não funcionou. Na estreia, o público jovem, quando viu a câmera lenta, começou a rir. Metade do público saiu sem terminar o filme. Tomei uma decisão: se eu tiver outra chance, deve ser como um filme americano, mas com um terço do meu estilo.

Foi em "A Outra Face", de 1997, que você descobriu como fazer os dois?

Sim. Originalmente, "A Outra Face" era um filme de ficção científica: 200 anos no futuro e metade da Terra foi destruída. Quando conheci o produtor executivo, Michael Douglas, e seu parceiro, eles queriam muito que eu fizesse o filme. Mas eu disse que não sou bom em ficção científica —se pudessem mudar o roteiro, tirar toda a ficção científica, efeitos especiais. Eles mudaram.

"A Outra Face" é memorável pela grande atuação que Nicolas Cage se tornou conhecido. Foi mais sua direção ou interpretação dele?

Normalmente, dou muita liberdade criativa aos meus atores. Havia uma cena em que Nicolas Cage, como o mocinho, tentava convencer sua esposa a acreditar que ele era seu marido. Ele conta uma piada para trazer de volta a memória dela. Na primeira tomada, ele agiu de forma bastante normal. Eu disse: "Que tal você tentar de outra maneira? Conte a piada com lágrimas." Ele disse: "Posso fazer isso?" Eu disse: "Claro que pode; você tem total liberdade. Faça uma tomada sem lágrimas e faça outra com lágrimas, e então eu vou mostrar para você no monitor e deixar você escolher." Ele foi ver o monitor: "Quero essa." Ele apontou para a com lágrimas. Ele se sentiu tão livre. Ele disse que em Hollywood existem tantas regras. O ator não pode mudar nada. Especialmente para um herói, não pode ter lágrimas. Geralmente, quando filmam um herói, quando eles têm lágrimas, eles se afastam da câmera.

Você achou fácil trabalhar com estrelas americanas como Cage e John Travolta?

Muito fácil. Eles me deram muito respeito. Até o Tom Cruise. Todo mundo dizia que ele era o ator mais difícil do ramo [Risos]. Eu não achava isso. Sempre que você tinha uma boa ideia, ele ouvia.

Ele não era tão intenso como as pessoas diziam em "Missão: Impossível 2", de 2000?

Eu sei que às vezes o Tom é muito exigente. Ele gosta de controlar as coisas e tem a aprovação final para tudo. Ele tem muito poder. Mas às vezes ele também ouve. Muitas pessoas esperavam que eu e Tom tivéssemos algum tipo de briga um dia porque viemos de origens diferentes, estilos diferentes. Mas eu sou um homem com muita paciência. Eu sinto que o Tom às vezes é como uma criança —como uma criança que quer mais doces.

Fizemos uma cena em que ele está escalando um penhasco de 2.000 pés de altura. Temos três dublês; todos são ótimos escaladores. Eu disse: "OK, pule de um lado para o outro, apenas um cabo." Ele disse: "Não, não, deixe-me fazer." Eu disse: "Por quê? Não, é muito perigoso. Não há proteção. E se você cometer um erro?" "Não, John, acredite em mim, eu posso fazer." Ele estava me implorando e estava chorando. Ele fez tudo sem um dublê. Ele disse: "O público vai perceber quando você usa um dublê. O movimento do corpo é tão diferente do meu. Mesmo de costas, eles sabem que não era eu."

Às vezes eu preparava a câmera e ele tinha outra ideia. A equipe, todos olhavam para mim, e eu sabia que ia dar problema. Eu o levei para a parte de trás do set e disse a ele: "Meu ângulo de câmera vai te deixar ótimo, muito bonito. Apenas confie em mim." E ele entendeu. Então eu o levei para falar com todo mundo: "Nossa ideia é colocar a câmera ali." Ele não perdeu a face.

Imagino que, como produtor e estrela do filme, ele queira ter um certo nível de controle.

Na maioria das vezes, ele foi muito cooperativo. A única coisa é que ele se preocupa muito com a classificação indicativa. Às vezes, eu queria que ele lutasse com duas armas. Ele estava preocupado que poderíamos ter um problema de classificação [se você] atirasse em tantos caras. Eu disse: "Tom, apenas acredite em mim, apenas faça. Você vai ficar bonito. Tão elegante." E então a outra equipe disse: "Se você não fizer isso, por que trabalhar em um filme do John Woo?"

Depois que ele fez uma tomada, ele se sentiu tão bem. "OK, John, me dê mais!" Cada cena de ação era uma nova experiência para ele. Para os futuros "Missão: Impossível", ele está aumentando todos os perigos e ficando cada vez mais louco —tudo isso começou em "Missão Impossível 2".

Por que você deixou Hollywood?

Depois de filmar "O Pagamento" [uma adaptação de Philip K. Dick de 2003], eu não conseguia encontrar roteiros melhores. Há muitos bons roteiros, mas em uma escala muito menor, com um orçamento muito menor —eles nunca chegaram até mim. Eu fiquei cansado. Esses grandes filmes envolvem tantos problemas.

O que te fez voltar agora com "O Silêncio da Vingança"?

Foi há três anos, quando voltei da China, e me senti tão animado para lê-lo porque o roteiro inteiro não tinha diálogo. É um grande desafio para mim.

Este é o seu primeiro filme independente. É mais difícil fazer um filme de estúdio?

Sim, porque o sistema de Hollywood, pelo que eu sei, só faz o tipo de filme da Marvel. Você não pode fazer mais nada. Mas depois que o público viu muito desse tipo de filme, eles estão cansados. É por isso que "Oppenheimer" e "Barbie" fizeram muito dinheiro. É uma prova de que o público realmente quer voltar a ver o filme real que está próximo do coração, próximo da mente. Não estou dizendo que esses grandes filmes da Marvel não são bons. Mas acho que o público está mudando agora.

A era dos super-heróis também pode ter mudado nossa relação com as estrelas de cinema. As estrelas individuais podem não ter tanto poder.

Com todos esses filmes de grande evento, eles colocam todas as grandes estrelas juntas, como se colocassem todos os ovos em uma cesta. Eles são grandes estrelas, mas você não sente isso. Eles meio que desperdiçam o que os filmes costumavam ser: apenas um ou dois personagens principais —eles podem entregar performances muito melhores. Isso os faz parecer uma verdadeira estrela.

O que você acha do estilo nos filmes de ação hoje?

Para "O Silêncio da Vingança", eu reduzi quase tudo o que costumava fazer. Eu gostaria de voltar a cenas de luta mais realistas. Eu tento fazer isso contra o que é popular agora. Os grandes efeitos especiais. Todos esses grandes filmes da Marvel, eu não sou totalmente contra eles. Só acho que eles exageram nas cenas de ação.