São Paulo

Denny Laine, cantor e guitarrista britânico conhecido pela sua participação na banda Wings, junto a Paul McCartney, morreu nesta terça-feira, 5, devido a uma doença pulmonar intersticial. A morte foi confirmada pela esposa do músico, Elizabeth Mele.

Denny Laine, músico britânico e ex-integrante da banda Wings, de Paul McCartney - Reprodução/Instagram

Laine nasceu em 1944, em Birmingham, e formou a sua primeira banda no final da adolescência, junto a Ray Thomas e Mike Pinder. Era a Moody Blues.

"Começamos como as bandas de Londres, como os Yardbirds, de Eric Clapton. Gostávamos de blues. O Moody Blues e o Spancer Davis Group foram os únicos grupos de blues que sairam de Birmingham e foram para Londres, se tornando parte daquela cena" disse o artista em uma entrevista para o jornal Austin Chronicle, em 2018.

O estrelato da banda veio com "Go On", de 1964, música descrita por Laine como "canção estilo gospel" na mesma entrevista. A banda passou, então, a abrir shows dos Beatles e de Chuck Berry.

Laine deixou o Moody Blues em 1966 e fundou a banda Electric String. Foi em 1971, quando Paul McCartney fundou o Wings, que surgiu o convite para se juntar ao grupo.

"Conhecíamos os Beatles porque os Moodys abriram sua turnê. Eu conhecia George Harrison muito bem, ele era um vizinho e me tornei amigo de Paul, que me viu tocando na abertura do show de Jimi Hendrix no Saville Theatre" relembrou Laine em uma entrevista de 2019, citada pela Variety.

"Ele [Paul] ficou impressionado ao me ver tentando fazer algo diferente no palco com a Electric String Band. Nos tornamos amigos e isso o inspirou a me ligar para fazer algo novo e diferente... e o Wings foi formado."