A atriz Queta Lavat, estrela dos anos de ouro do cinema mexicano, mais conhecida no Brasil por seus papéis em "Rebelde" e na versão de "A Usurpadora", morreu aos 94 anos. A informação foi comunicada pela família da artista e noticiada primeiro pelo jornalista Joaquín López-Dóriga.

A causa da morte não foi divulgada. De acordo com a imprensa mexicana, a atriz foi internada às pressas, neste ano, por causa de uma trombose na perna, e passou por uma cirurgia em março de 2023.

A atriz mexicana Queta Lavat - quetalavatoficial/Instagram

Além de sua participação no período áureo do cinema do México, entre os anos 1930 e 1950, Queta também foi uma atriz importante na televisão e no teatro. Em 2018, recebeu o Ariel de Ouro, mais alto reconhecimento da Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográfica, a Amacc.

Queta encenou em mais de 40 novelas, entre elas, o remake de 2019 de "A Ursupadora" e "Rebelde", atração adolescente que é um sucesso duradouro no Brasil.

Nas redes sociais, a Amacc publicou um texto em reconhecimento à atriz.

"Lamentamos profundamente a perda da querida atriz e ganhadora do Prêmio Ariel de Ouro de 2018, Queta Lavat. Seu legado na indústria cinematográfica e televisiva mexicana é inesquecível. Enviamos nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos nestes momentos difíceis. Descanse em paz.