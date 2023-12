Onde ver cinebiografia em forma de minissérie sobre Brigitte Bardot

São Paulo

A edição de 2023 do Festival Varilux de Cinema Francês já terminou, mas uma de suas principais atrações ainda pode ser vista gratuitamente no site do evento até o dia 22 de dezembro: a minissérie "Bardot", em seis episódios. A trajetória de Brigitte Bardot, uma das maiores estrelas francesas de todos os tempos, é contada do início da carreira até o auge da fama. No papel principal está Julia de Nunez.

Site do Festival Varilux de Cinema Francês, grátis, até 22/12

A Batalha de Natal

Concursos de casas decoradas para o Natal são algo importante nos Estados Unidos, e o personagem vivido por Eddie Murphy está tão disposto a vencer o da sua rua que acaba fechando um acordo com uma duende. Só que a criatura é maléfica, e traz à vida todos os enfeites que adornavam a vizinhança.

Prime Video, 12 anos

Explosivos

Um indisciplinado grupo de agentes especiais desarma uma bomba que poderia destruir Las Vegas, e resolve comemorar a façanha com muito sexo, drogas e bebedeira. Quando já estão caindo de bêbados, recebem a notícia de que o artefato era falso, e que a verdadeira bomba ainda está armada. Minissérie de humor e ação, em oito episódios.

Netflix, 18 anos

O Urso do Pó Branco

Um avião com uma carga de cocaína cai numa floresta, e boa parte da droga é ingerida por um urso. O bicho então espalha o terror. Comédia macabra baseada num caso real, com Keri Rusell e Ray Liotta.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Natal em 8 Bits

Mais de 30 anos depois, um pai conta para sua filha a luta que enfrentou para conquistar o presente de Natal que mais queria quando criança: um videogame de última geração. Comédia com Neil Patrick Harris.

HBO, 22h, 10 anos

Família do Bagulho

Um pequeno traficante de maconha contrata uma stripper e dois adolescentes para fingirem que são uma família e conseguirem trazer do México um carregamento da erva sem levantar suspeitas. Comédia com Jason Sudeikis, de "Ted Lasso", e Jennifer Aniston, de "Friends".

Globo, 0h15, 14 anos