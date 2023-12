Filmes para começar a entrar no clima de Natal

São Paulo

É oficialmente dezembro e ninguém mais pode te julgar por ter aberto aquele panetone e desenterrado o cd da Simone. Hoje trago uma seleção de filmes para começar a entrar no clima do Natal pelas beiradas.

Mais que uma festa, um feriado ou uma desculpa para encher a cara de farofa, o Natal é um sentimento, frequentemente expresso em um sem-fim de filmes estrelados por casais brancos que aparecem em pôsteres vestindo suéteres verdes e vermelhos (ela tem um emprego importante na cidade grande, ele, uma padaria artesanal na vila de onde ambos vieram).

Mas esta lista, respeitando que nem todos podem estar prontos para mergulhar de cabeça no clima de Mariah Carey, traz somente filmes que são apenas um pouquinho sobre o Natal. Uma cena aqui, um chapéu de pompom ali, uma sensação geral de que é hora de estar em família, trocar presentes e refletir sobre o ano que passou.

"Carol"

A aproximação do Natal de 1952 é o ponto de partida da história de amor de Carol Aird (Cate Blanchett) e Therése Belivet (Rooney Mara). As duas se conhecem por acaso numa loja de departamentos, Carol a cliente em busca de um presente para sua filha, Therése, a vendedora. Se fosse tudo tão simples.

Disponível em Looke, Mubi, ClaroTV+, 118 min.

Cate Blanchett em cena de 'Carol' - Divulgação

"Spencer"

Versão conto de fadas do que teria acontecido durante o Natal de 1991 em Sandrigham, nos últimos suspiros do casamento do então príncipe Charles (Jack Farthing) com Diana Spencer (Kristen Stewart).

Disponível na HBOMax, 117 min.

"As Golpistas"

Baseado em uma reportagem da New York Magazine, conta a história de um grupo de dançarinas de um clube de strip-tease em Nova York que, após o estouro da bolha imobiliária de 2008 começaram um esquema para drogar clientes ricaços e desviar gastos em seus cartões de crédito. Conta com uma atuação incrível de Jennifer Lopez como Ramona, a líder da gangue, e Constance Wu, Keke Palmer e Lili Reinhart como suas coconspiradoras, que lá no meio do filme fazem uma festa de Natal.

Disponível em PrimeVideo, HBOMax, 110 min.

"Duro de Matar"

De tempos em tempos a internet resolve brigar sobre se "Duro de Matar" é um filme de Natal ou não, tornando-o um título perfeito para esta lista. Como já escrevi aqui antes, é uma obra-prima da construção de roteiro à la Rube Goldberg, cada movimento precipitando os passos seguintes com perfeição. John McClane (Bruce Willis), um policial, viaja de Nova York a Los Angeles para tentar reconquistar sua esposa e reaver sua família no Natal. A comemoração de fim de ano na empresa onde Holly (Bonnie Bedelia) trabalha, porém, é interrompida por um mega-assalto e só John poderá salvar a todos.

Disponível na Star+, 132 min.

O ator Bruce Willis em cena do filme 'Duro de Matar', de 1988 - Divulgação

"Adoráveis Mulheres"

Há muitas versões filmadas do livro "Mulherzinhas", de Louisa May Alcott, mas vou com a de Greta Gerwig, que divide e entrelaça duas linhas do tempo na vida das irmãs March, Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Beth (Eliza Scanlen) e Amy (Florence Pugh). Enquanto o pai luta na Guerra Civil americana, as quatro conciliam os sacrifícios de tempos de crise com seus sonhos e ambições, como casar-se (Meg) ou definitivamente não se casar de jeito nenhum (Jo).

Numa manhã de Natal em que Marmee (Laura Dern), a mãe das garotas, as convence a doar seu café da manhã aos vizinhos mais pobres, as Marches recebem de presente um desjejum ainda mais rico do dono da propriedade ao lado, o avô de Laurie (Timotheé Chalamet).

Disponível na Netflix, 135 min.

"Se Meu Apartamento Falasse"

CC Baxter (Jack Lemon) empresta seu apartamento para seus chefes levarem mulheres, em troca de boas avaliações. Quando ele é promovido, seu novo superior, Jeff Sheldrake (Fred MacMurray), também pede uso da garçonnière, aonde leva Fran Kubelik (Shirley MacLaine). Na festa de Natal, Fran descobre por uma secretária fofoqueira que não é a primeira amante de Sheldrake e toma uma atitude drástica, que acaba aproximando-a de Baxter.

Disponível na MGM e para aluguel em iTunes e Amazon, 125 min.

Cena de "Se Meu Apartamento Falasse" - Divulgação

"Gremlins"

Billy Pelzer (Zach Galligan) recebe de presente de Natal do avô, Randy (Hoyt Axton), uma estranha criatura, batizada Gizmo. Com o bichinho vêm três regras: nunca expô-lo ao sol, nunca molhá-lo e nunca alimentá-lo após a meia-noite.

Disponível na HBOMax, 106 min.

Cena do filme "Gremlins" - Divulgação

"Um Grande Garoto"

Will (Hugh Grant), um solteirão inveterado, acaba envolvido na vida de Marcus (Nicholas Hoult), um garoto que é vítima de bullying. Depois de passar o Natal com Marcus e sua mãe, Fiona (Toni Collette), Will convence o menino a fingir ser seu filho para conquistar Rachel (Rachel Weisz), mãe de um colega de Marcus a quem conhece numa festa de Ano-Novo.

Disponível no Telecine, 101 min.

A partir da esq., Nicholas Hoult, Toni Collette e Hugh Grant em cena do filme 'Um Grande Garoto' - Universal Pictures/Reuters

O que está chegando

As novidades nas principais plataformas de streaming

"A Batalha de Natal"

Se você já estiver pronto para filmes de Natal de verdade, este estreia nesta sexta. Com Eddie Murphy como Chris, um homem decidido a vencer a batalha de decoração de Natal de seu bairro, com a ajuda da elfo Pepper (Jilian Bell).

Disponível no PrimeVideo, 117 min.

"Ritmo de Natal"

A funkeira Mileny (Clara Moneke) e o violinista Dante (Isacque Lopes) encaram seu primeiro Natal juntos com suas famílias totalmente diferentes.

Disponível na Globoplay, 96 min.

"Doctor Who: A Fera Estelar" e "Doctor Who: Além do Azul Selvagem"

Antes da chegada do 15º Doctor, a ser interpretado por Ncuti Gatwa ("Sex Education"), em 2024, a Disney e a BBC lançam três especiais em comemoração aos 60 anos da mais longeva série de ficção científica. Nos especiais, David Tennant retorna como o 14º Doctor, e Catherine Tate, como Donna Noble, sua companheira de viagens pelo tempo.

Disponível na Disney+. O primeiro especial, "A Fera Estelar", chegou no último dia 25, 57 min. O segundo, "Além do Azul Selvagem", estreia neste sábado (2), 54 min. O terceiro, "Risadas", vai ao ar no próximo sábado (9), 61 min.

David Tennant como o 14º Doctor no especial de 60 anos da série 'Doctor Who' - Sally Mais/BBC Studios

"American Symphony"

Documentário sobre o músico de jazz Jon Batiste, ganhador do Oscar pela trilha sonora de "Soul", e sua esposa, a escritora Suleika Jaouad, que sofre de um tipo raro de leucemia.

Disponível na Netflix, 103 min.

"Slow Horses"

Começou a terceira temporada da série sobre o departamento de espiões escanteados do MI-5, liderados pelo mau-humorado Jackson Lamb (Gary Oldman). A nova leva é adaptada de "Real Tigers", terceiro livro da série "Slough House", de Mick Herron.

Disponível na AppleTV+. Serão seis episódios, o primeiro está no ar.

"Brigitte Bardot"

Até o dia 22, é possível assistir à série francesa sobre a juventude da icônica atriz e sex symbol, interpretada por Julia de Nunez.

Disponível no site do Festival de Cinema Varilux. Seis episódios.

Veja antes que seja tarde

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Outras Pessoas"

David (Jesse Plemons), um comediante em meio ao pior ano de sua vida, volta para casa em Sacramento para cuidar de sua mãe, Joanne (Molly Shannon), que tem um câncer terminal. História semiautobiográfica de Chris Kelly, um ex-roteirista do "Saturday Night Live" que depois criaria "The Other Two", uma das melhores comédias da década.

Disponível na Netflix até 8 de dezembro, 97 min.