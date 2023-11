Betinho de Souza tem trajetória revisitada na série 'No Fio da Navalha'

São Paulo

Em sua curta viva, o sociólogo Herbert de Sousa enfrentou a AIDS, a ditadura militar, a hemofilia e, acima de tudo, a fome, que ele sonhava em ver erradicada do Brasil. O ator Júlio de Andrade encarna o protagonista e, pela primeira vez, contracena com seu irmão mais novo Ravel, que vive o caçula Chico Mário.

Cena da série 'Betinho — No Fio da Navalha' - Loiro Cunha/Divulgação

Com criação de José Júnior e direção-geral de Lipe Binder, a minissérie "Betinho — No Fio da Navalha" conta, em oito episódios, a saga do criador da campanha "Natal Sem Fome", e ainda tem Andreia Horta, Humberto Carrão e Leandra Leal no elenco.

Globoplay, 16 anos

A Magia de Aruna

Num futuro próximo, uma jovem insegura em assumir seus poderes, invoca três bruxas do passado para ajudá-la a recuperar a arjuna, uma partícula capaz de reestabelecer o equilíbrio solar no mundo. Série nacional com Erika Januza, Cleo e Gioanna Ewbanks.

Disney, 10 anos

Deu Positivo

A série documental que mostram como vivem as pessoas diagnosticadas com o vírus HIV chega à quarta temporada. Pela primeira vez, com cenas gravadas fora do Brasil.

MTV Brasil, 19h30, e Paramount+, 12 anos

Globo Repórter

O programa ressalta a importância da leitura na formação cultural de um povo. A repórter Liliana Ribeiro pergunta a escritoras consagradas sobre como o celular pode fortalecer o hábito de ler entre jovens.

Globo, 23h25, livre

OdeioCinema

Em duas semanas, o videocast criado pelo AdoroCinema já é o mais ouvido do gênero no país. Um novo episódio toda quinta. Entre os já disponíveis, há conversas com Manu Gavassi e Rafael Infante.

Spotify, YouTube e canais de áudio, grátis

Lionsgate+

Não é mais o momento de assinar a plataforma: ela interromperá suas atividades na América Latina no próximo dia 11/12, e ressarcirá os assinantes anuais. Para quem aderiu através da Amazon Prime Video, o conteúdo estará disponível até 14/1. Produções da plataforma deverão ressurgir em outros serviços.