'Pensei que fosse morrer queimado', diz Zé Neto sobre acidente de carro que sofreu

São Paulo

O músico Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, achou que fosse morrer queimado no acidente que sofreu na semana passada. "Falei 'meu carro vai pegar fogo, vou morrer aqui dentro'", disse o músico em entrevista ao Fantástico, neste domingo.

Zé Neto fraturou três costelas e teve uma contusão pulmonar em um acidente de carro, na noite de terça-feira. Ele capotou o carro quando voltava a São Paulo de seu rancho em Fronteira, em Minas Gerais.

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano - Reprodução/Instagram

Zé Neto, que teve problemas com álcool, disse que não tinha bebido antes de dirigir no dia. "Tô sem beber há mais de seis meses. A bebida estava sendo uma válvula de escape de uma depressão." Segundo médicos ouvidos na reportagem, não havia indícios de álcool em seu organismo.

Ele explicou como teria ocorrido o acidente. "Chegando perto de um radar de 60 km, fui freando. De repente eu vi um bicho. Fui tirar para cá, mas não podia porque tinha um senhor. Então eu dei um solavanco rapidinho e voltei, mas nisso a roda caiu dentro de uma crosta e puxou o bico da caminhonete. A caminhonete foi virando, aí veio um carro e bateu, me jogou para frente, veio outro e me jogou para trás."

Ao relembrar o momento, disse "graças a Deus, foi só o susto, mesmo". "Com certeza é mais uma data para se comemorar e mais uma data de nascimento, que vai ficar marcada para o resto da vida."

Ele foi internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, e foi transferido para um quarto de enfermaria na quinta-feira. Apesar da melhora, ele ainda não recebeu alta.

O acidente ocorreu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros, uma caminhonete e um caminhão. A caminhonete de Zé Neto colidiu com uma carreta, que depois do impacto atravessou as duas faixas da pista, causando a interdição do trânsito. Em seguida, houve a capotagem e a batida nos outros veículos.

"Do carro, não sobrou nada. Mas estou aqui inteiro, intacto", disse o cantor. A mulher, Natália Toscano, viajava em outro carro com os filhos do casal. "Não vi a colisão em si, porque era uma descida, mas na hora pensei: ‘É o meu marido’", afirmou na entrevista.

Cristiano, com quem faz dupla há 12 anos, visitou o amigo no hospital. "A primeira coisa que chegou para mim foi uma foto do carro, fique apavorado", disse ao programa.