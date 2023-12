Música de Taylor Swift é ideal para reanimar parada cardíaca; veja qual

São Paulo

A Associação Americana do Coração (AHA) afirmou que a música "You're Losing Me (From the Vault)", de Taylor Swift, é ideal para reanimar alguém que está passando por uma parada cardiorrespiratória.

Taylor Swift no MTV Video Music Awards, em setembro - Andrew Kelly/REUTERS

"A letra pode ser comovente, mas a batida pode salvar o coração", disse a AHA. Isso porque a canção tem 103 batimentos por minuto, considerado o ritmo adequado para reiniciar o coração com compressões torácicas.

A Associação recomendou que, para atender a uma pessoa que precise de reanimação, a primeira ação deve ser chamar uma ambulância e "empurrar com força e rapidez o centro do peito" no ritmo da música.

Até agora, "Stayin' Alive", dos Bee Gees, é a canção mais popular para realizar reanimações cardiorrespiratórias. A ação deve ser realizada entre 100 e 120 batimentos por minuto.

Outras músicas com a quantidade ideal de batidas são "S Club Party", do S Club 7 e "Don't Get Me Wrong" dos The Pretenders.