Precursor do modernismo, português Raul Brandão escreveu sobre vila encardida

Um sujeito vivendo em um vilarejo pacato de Portugal no início do século 20 organiza pensamentos em um diário. Em suas observações, a vila é "encardida", as pessoas que ali habitam são "figuras de museu" e a vida é feita de "pequenos ridículos".

O português Raul Brandão, autor de 'Húmus' - Divulgação

Os fragmentos compõem a narrativa em primeira pessoa de "Húmus", de 1917, do português Raul Brandão. A ação do romance é, sobretudo, interna. A lente através da qual o protagonista enxerga seu mundo dá o tom da prosa, considerada precursora do modernismo português.

Com raras edições no mercado nacional no século 21, "Húmus" integra a Coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira. O volume chega às bancas no domingo.

A vila onde habita o protagonista é um personagem. Embora considere que a vila está estagnada, aparecem mudanças de ânimo na paisagem. Nela, as fofocas e inveja movimentam os moradores.

Em "Húmus", o narrador apresenta Gabiru, personagem que pode ser interpretado como um alter ego do narrador. Gabiru aparece também em outra obra de Brandão, "Os Pobres", de 1906, onde é chamado de filósofo. "É o Gabiru que se põe a falar sem tom nem som. Um homem absurdo. É uma parte do meu ser que abomino, é a única parte do meu ser que me interessa", registra em "Húmus".

A Coleção Clássicos da Literatura Luso-Brasileira reunirá um total de 30 livros, intercalando obras de grandes escritores portugueses e brasileiros, em edições em capa dura