Prêmio Oceanos consagra brasileira Prisca Agustoni e romancista cabo-verdiano

A poeta brasileira Prisca Agustoni e o romancista cabo-verdiano Joaquim Arena foram os vencedores da edição deste ano do prêmio Oceanos, que pela primeira vez se dividiu em duas categorias separadas para poesia e prosa.

Em cerimônia na noite desta quinta, no prédio do Itaú Cultural em São Paulo, Agustoni foi anunciada ganhadora por "O Gosto Amargo dos Metais", coletânea de poemas inspirados pelos desastres ambientais em Mariana e Brumadinho, publicada pela 7Letras. Suíça radicada no Brasil, ela é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Já Arena levou por "Siríaco e Mister Charles", um romance que ainda não foi publicado no Brasil. Ele conta a história de um encontro ficcional entre o jovem Charles Darwin e um homem escravizado nascido no Brasil, durante uma viagem do naturalista a Cabo Verde.

Na categoria em que o autor concorreu, não havia brasileiros finalistas, mas ele superou autoras de peso como as portuguesas Lídia Jorge e Joana Bértholo. Já entre os poetas, ainda representavam o Brasil os escritores Guilherme Gontijo Flores, Cláudia Roquette-Pinto e Ricardo Aleixo, disputando contra o português Pedro Eiras.

O prêmio Oceanos, antes conhecido como Portugal Telecom, é uma das mais respeitadas distinções da literatura lusófona, tendo reunido dez críticos literários do Brasil, de Portugal e de países africanos para selecionar os vencedores de prosa e poesia. Cada um dos ganhadores leva um prêmio de R$ 150 mil.