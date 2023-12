Renato Teixeira e o filho Chico estreiam programa de debate musical na Cultura

São Paulo

A partir deste domingo, a TV Cultura deixa de preencher suas manhãs com reprises de Sr. Brasil, de Rolando Boldrin, morto no ano passado, para exibir um novo programa.

Renato Teixeira e Chico Teixeira, pai e filho, passam a apresentar Balaio no horário das nove da manhã, dando continuidade à forte tradição dos dominicais musicais da emissora.

Renato e Chico Teixeira nos bastidores do programa 'Balaio', da TV Cultura - Nadja Kouchi/Divulgação

Nos episódios de Balaio, salvo eventuais exceções, os Teixeiras receberão uma dupla de artistas para conversar. O programa vai alternar pedaços dessas trocas com muita música —quatro de cada convidado, uma de cada apresentador— e o papo completo ficará disponível como podcast na internet, para os curiosos.

Em entrevista, Renato e Chico afirmam que não têm pretensão de continuar o trabalho de Boldrin ou de Inezita Barroso —a apresentadora do clássico Viola, Minha Viola—, dois grandes preservadores da música tradicional brasileira, inalcançáveis, segundo a nova dupla. Chico chegou a conviver com Boldrin, um amigo de seu pai, e afirma que entra nesse espaço na televisão com humildade e respeito.

"Para mim, é uma grande responsabilidade estar ao lado do meu pai nesse espaço. As pessoas estavam aguardando ansiosas por esse momento, porque ficou um vazio [desde que Boldrin morreu]. Agora, somos diferentes. Se você pega o Rolando Boldrin contando um causo, não tem ninguém que vai ter o magnetismo dele."

Não é a primeira vez que pai e filho trabalham lado a lado. Chico viajou o Brasil como parte da banda de Renato por 15 anos. Mesmo muito antes disso, já se formava músico na sala de sua casa.

"Eu cresci numa casa de músico, vendo muita coisa sendo feita, mas eu não tinha noção do tamanho que era aquilo, da importância da obra do meu pai. São músicas que podem mudar a vida de uma pessoa. Eu fui descobrir isso na estrada, tocando com ele."

Balaio quer ser como uma extensão da casa dos Teixeiras, em que recebem artistas para conversar e tocar. Nesse sentido, faz sentido a escolha de Almir Sater, grande amigo e colega de carreira de Renato, para o primeiro episódio. Mas o artista promete que todos os episódios vão manter o clima de familiaridade.

"Nós músicos todos somos uma grande tribo. Fazemos esculturas no silêncio, somos muito próximos pela natureza do nosso trabalho. Existe só um músico, fragmentado em vários", diz o compositor.

Além de Almir Sater, estão entre os convidados confirmados Zé Geraldo e sua filha, Nô Stopa, Ana Cañas, Tiê, Vicente Barreto, Antonio Adolfo e Yamandu Costa.

Renato diz que ficou a cargo do filho ir atrás dos nomes que compõem o programa. "O Chico tem essa facilidade de conviver com os nossos colegas, o que ajuda muito na convocação. Todo mundo dá os seus pitacos, eu dou as minhas opiniões, mas é o Chico que está organizando essa parte musical, que é a mais importante", afirma o músico.

Balaio surge com a proposta de ser um programa diversificado, com espaço inclusive para a participação de artistas portugueses e africanos. A ideia, no entanto, é fugir dos mesmos nomes populares que costumam ocupar programas do gênero.

"Nos programas que temos hoje na televisão, predomina a música para o mercado, para vender produtos, vender ideias", afirma Chico Teixeira.

"Mas a música pela música, música-arte, que é uma das grandes forças da cultura brasileira e que a Inezita e o Rodrigo representaram, foi perdendo espaço", acrescenta.