Sepultura anuncia seu fim com turnê de despedida que vai passar por 40 países

Banda que deu a cara da música pesada no Brasil, o Sepultura anunciou nesta sexta (8) sua turnê de despedida.

Os membros da banda Sepultura - Bob Wolfenson/Divulgação

Serão 18 meses de shows em 40 países, a partir de março de 2024, ano em que a banda mineira completa 40 anos.

A turnê chama "Celebrating Life Through Death, ou celebrando a vida através da morte. O primeiro show será em 1 de março, em Belo Horizonte, e em seguida a banda se apresenta em outras cidades do Brasil.

"Não é um momento triste. É de celebração. Não queria ver o Sepultura acabar por briga ou rehab de drogas ou a gente ficar velho demais", disse Andreas Kisser, o guitarrista, em entrevista coletiva num hotel em São Paulo.

"O Ozzy não consegue mais subir no palco, mas ele quer. Eu não queria fazer isso", acrescentou.

A venda de ingressos começa na segunda (11), às 12h, no site da Eventim.

Surgida nos anos 1980 em Belo Horizonte, a banda lançou 15 discos e escreveu seu nome na história do metal com o disco "Roots", de 1996, que inovou ao trazer para a música pesada a participação dos indígenas xavantes.

Durante a turnê, o grupo vai gravar 40 músicas em 40 shows em cidades diferentes e, ao final, lançar um disco com as faixas. No decorrer do processo, as músicas serão disponibilizadas digitalmente em blocos de dez.

Segundo o guitarrista, não haverá um novo disco de inéditas e não há faixas do Sepultura não lançadas.