'Agropeça' lidera indicações para o Prêmio Shell de teatro e musical; veja lista

São Paulo

O Prêmio Shell de Teatro anunciou nesta quarta (10) os indicados da sua 34º edição. A cerimônia de entrega dos troféus acontece dia 12 de março, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Ao todo, são 45 espetáculos indicados, de diversos formatos e temas. Pela primeira vez na história do prêmio, concorrem espetáculos de todo o Brasil, na nova categoria destaque nacional.

Cena da peça 'Agropeça', do Teatro da Vertigem - Ligia Jardim

Quatro produções saem na frente e acumulam quatro indicações cada uma: "A Aforista", dirigido por Marcos Damaceno e protagonizado por Rosana Stavis, que estreou em Curitiba e teve temporadas no Rio e em São Paulo; "Agropeça", do Teatro da Vertigem, um dos grupos mais longevos da atual cena, "Azira’i", espetáculo criado a partir das memórias da atriz Zahy Tentehar sobre sua mãe, a primeira mulher pajé de sua aldeia indígena; e o musical "Viva o Povo Brasileiro", idealizado a partir da obra de João Ubaldo Ribeiro.

Veja a lista de indicados.

Seleção do júri de SP

Dramaturgia

Victor Nóvoa, "Mãos Trêmulas"

André Santos, "Quilombo Memória"

Carlos Canhameiro, "Xs Culpadxs"

Ave Terrena e Ymoirá Micall,"Fracassadas Br"

Direção

Antônio Araújo e Eliana Monteiro, "Agropeça"

José Fernando Peixoto de Azevedo, "Ensaio Sobre o Terror"

Marcos Damaceno, "A Aforista"

André Paes Leme, "Viva o Povo Brasileiro (de Naê a Dafé)"

Ator

Vinicius Meloni, "Agropeça"

Marco Antônio Pâmio, "A Herança"

Vitor Britto, "O Avesso da Pele"

Maurício Tizumba, "Viva o Povo Brasileiro (de Naê a Dafé)"

Atriz

Grace Gianoukas, "Nasci para Ser Dercy"

Alessandra Maestrini, "Kafka e a Boneca Viajante"

Rosana Stavis, "A Aforista"

Tenca Silva, "Agropeça"

Cenário

Simone Mina, "Mutações"’

Luiz Fernando Marques (Lubi), "Ainda Sobre a Cama"

Eliana Monteiro e William Zarella, "Agropeça"

Attilio Martins, "Bossa Nova Cabaré Bar"

Figurino

Fabio Namatame, "Além do Ar - um Musical Inspirado em Santos Dumont"

Marah Silva, "Viva o Povo Brasileiro (de Naê a Dafé)"

Karen Brusttolin, "A Aforista"

João Pimenta, "Kafka e a Boneca Viajante"

Iluminação

Aline Santini, "Mutações"

Nicolas Caratori, "A Cerimônia do Adeus"

Maneco Quinderé, "Alguma Coisa Podre"

Fran Barros e Tulio Pezzoni, "Once – o Musical"

Música

Naruna Costa pela direção musical de "Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto"

Alexandre Rosa pela direção musical de "Infância"

Peri Pane pela direção musical de "Quando o Discurso Autoriza a Barbárie"

Chico César e João Milet Meirelles pela música original e direção musical de "Viva o Povo Brasileiro (de Naê a Dafé)"

Energia que vem da gente

Selo Lúcias, iniciativa da Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap), pela organização, publicação e distribuição gratuita de livros que resgatam a história das artes cênicas no Brasil

Ateliê 23, pela pesquisa sobre violência de gênero e tráfico sexual de adolescentes e mulheres prostituídas no ciclo da borracha, no interior da Amazônia, tema do espetáculo "Cabaret Chinelo"

Rosas Periféricas, pelo trabalho que desenvolve há 15 anos na região do Parque São Rafael, periferia de São Paulo, com espetáculos teatrais e ações sócio-educativas, voltados ao público jovem

Palacete dos Artistas, projeto de moradia e assistência no centro de São Paulo onde artistas veteranos vivem por meio de aluguel social e de autogestão do espaço e realização de eventos culturais

Seleção do júri do RJ

Dramaturgia

Rafael Souza-Ribeiro, "Jonathan"

Zahy Tentehar e Duda Rios, "Azira’í"

Rodrigo França, "Angu"

Vinicius Baião, "Três Irmãos"

Direção

Orlando Caldeira, "Pelada - A hora da Gaymada"

Luiz Antônio Pilar, "Leci Brandão - na Palma da Mão"

Dulce Penna, "Jonathan"

Bruce Gomlevsky, "Outra Revolução dos Bichos"

Ator

Milhem Cortaz, "Diário de um Louco"

Sérgio Kauffman, "Leci Brandão - na Palma da Mão"

Matheus Macena, "Los Hermanos - Musical Pré-fabricado"

Xando Graça, "Gente de Bem"

Atriz

Zahy Tentehar, "Azira’i"

Jéssica Barbosa, "Em busca de Judith"

Nilda Andrade, "Pipas"

Blackyva, "Chega de Saudade"

Cenário

Ricardo Rocha, "Eyja: Primeira Parte, a Ilha"

Lidia Kosovski, "Olga e Luis Carlos - Uma História de Amor"

Batman Zavareze e Mariana Villas-Bôas, "‘Azira’i"

Clebson Prates, "Angu" e "Para Meu Amigo Branco"

Figurino

Luiza Marcier, "Los Hermanos - Musical Pré-fabricado" e "Restos na Escuridão"

Carlos Alberto Nunes, "A Hora do Boi"

Giovanni Targa, "Só Vendo Como Dói Ser Mulher de Tolstói"

Flavio Souza, "Eyja: Primeira Parte, a Ilha"

Iluminação

Daniela Sanchez, "Leci Brandão - na Palma da Mão"

Ana Luzia Molinari de Simoni, "Azira’í" e "Feio"

Paulo Cesar Medeiros, "O Menino é o Pai do Homem"

Beto Bruel, "A Aforista"

Música

Ruy Guerra, Zeca Baleiro e Lui Coimbra pela direção musical e trilha original de "Dom Quixote de Lugar Nenhum"

Pedro Sá Moraes pela direção musical e composições originais de "Em Busca de Judith"

André Muato pela direção musical, percussão corporal e trilha original de "Pelada – A Hora da Gaymada"

André Muato e Felipe Storino pela direção musical de "Chega de Saudade"

Energia que vem da gente

Cia dos Comuns, pelos 22 anos de atuação continuada para a formação e o fortalecimento da cena teatral preta brasileira, contribuindo de forma decisiva para o fomento e formação de artistas negros e a luta antirracista em nossa sociedade

Projeto Museu dos Meninos, por criar, através de uma série de ações artísticas, um lugar inspirador para todas as necessárias políticas públicas voltadas para a preservação da memória e a imaginação de futuros outros para os jovens pretos e favelados do Complexo do Alemão

Entidade Maré pela "Ocupação Noite das Estrelas", por celebrar nas ruas do Complexo da Maré, unindo a comunidade e pessoas vindas de outras partes da cidade, a vida e a ancestralidade dos artistas LGBTQIA+ que, durante as décadas de 1980 e 1990, realizaram ali os shows ‘Noite das estrelas'’

Elenco de espetáculo "Meu Corpo Está Aqui", pelo processo coletivo de construção de um espetáculo que impacta de forma positiva na visibilidade de pessoas com deficiência

Destaque Nacional

"As Cores da América Latina", da Panorando Cia e Produtora, de Manaus

"Temporada de Caça - uma Tragicomédia Distópica Linkedinesca", da Minha Nossa Cia de Teatro, de Curitiba

"O Rabo e a Porca", da Multi Planejamento Cultural, de Salvador

"Vestido de Noiva", do Grupo Oficcina Multimédia, de Belo Horizonte