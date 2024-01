São Paulo

O ator Adan Canto, astro das séries "A Faxineira", "Designated Survivor", "Narcos" e do filme "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido", morreu na segunda-feira após um agravamento de um câncer no apêndice, aos 42 anos.

O ator Adan Canto em imagem de 2022 - Dia Dipasupil/Getty Images/AFP

O artista nasceu no México e cresceu no estado americano do Texas. Começou sua carreira escrevendo músicas para programas de TV e filmes mexicanos, antes de seguir para o teatro com uma adaptação teatral de "Tudo Sobre a Minha Mãe".

Na TV mexicana, sua estreia foi em 2009, com "Estado de Gracia". Em 2013, chegaria aos holofotes americanos com "The Following", ao lado de Kevin Bacon.

Em "A Faxineira", Canto viveu o gangster Arman Morales, que recruta uma mãe para sua organização criminosa como faxineira depois que ela testemunha um assassinato brutal. A terceira temporada da produção estava em filmagens.

Em "Designated Survivor", ele foi o vice-presidente Aaron Shore, ao lado do presidente americano vivido por Kiefer Sutherland.

"Estamos com o coração partido ao saber do falecimento de Adan Canto. Um ator maravilhoso e querido amigo, ficamos honrados em tê-lo como parte das famílias Warner Bros. Television e Fox Entertainment desde sua estreia nos Estados Unidos em 'The Following', há mais de uma década", disse a Warner Bros. em nota.

O ator também dirigiu dois curtas-metragens, "Before Tomorrow" em 2014 e "The Shot" em 2020.

Ele deixa sua esposa, Stephanie Ann Canto, e dois filhos, Roman Alder e Eve Josephine.