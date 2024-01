Caetano Veloso fura 'férias radicais' para fazer show no Festival de Verão de Salvador

São Paulo

Se no mês passado Caetano Veloso anunciou um período de "férias radicais", agora ele já decidiu interromper o período de descanso para tocar no Festival de Verão, em Salvador, no próximo domingo, 28.

Caetano Veloso durante show no Espaço Unimed, em São Paulo, em celebração ao disco 'Transa', em novembro de 2023 - Rafael Strabelli/Divulgação

O cantor de 81 anos vai apresentar o show que celebra os 50 anos do álbum "Transa", um dos mais emblemáticos de sua carreira e que marcou o tropicalismo no Brasil. Será a primeira vez que uma apresentação do disco acontecerá na capital baiana.

"Transa" foi produzido durante o exílio de Caetano em Londres, em 1972, em plena ditadura militar. Em suas redes sociais, Zé Ricardo, o diretor musical do festival, chamou de "grande honra" receber o compositor no evento.

Em 2023, Caetano se apresentou no festival, mas não para tocar o álbum "Transa". Na ocasião, o show foi ao lado de Gilberto Gil, o primeiro dos dois na Bahia desde a morte de Gal Costa, em 2022.

Além de Caetano, Ivete Sangalo, Baco Exu do Blues, Iza, Carlinhos Brown, BaianaSystem, Lulu Santos e Thiaguinho vão se apresentar no festival, que acontece no Parque de Exposições, nos dias 27 e 28 de janeiro, em Salvador.

Serão 30 horas de shows e mais de 40 atrações. Os ingressos podem ser comprados no site sympla.com.br.