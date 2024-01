Cenas explícitas de sexo em 'Pobres Criaturas' são 'honestas', defende Emma Stone

BBC News Brasil

A atriz Emma Stone defendeu as cenas de sexo explícitas no filme "Pobres Criaturas", dirigido por Yorgos Lanthimos. Ela disse que as cenas são fiéis à experiência da personagem.

No filme, Stone interpreta Bella, uma mulher que é trazida de volta à vida por um cientista pouco convencional. Ele usa o cérebro do filho dela, que ainda não nasceu, para fazer a ressuscitação.

Emma Stone em 'Pobres Criaturas' - SEARCHLIGHT PICTURES

Os espectadores acompanham a jornada de Bella enquanto ela experimenta o mundo de novo e desfruta um despertar sexual.

"Bella é completamente livre e sem vergonha do próprio corpo", declarou Stone, em entrevista à Radio 4, da BBC.

O filme, que está cotado para ser um dos destaques do Oscar deste ano, atraiu a atenção pelas cenas de nudez e sexo.

"A ideia é ser fiel à experiência de Bella. Isso representa grande parte da experiência e do crescimento dela, como me parece acontecer para a maioria das pessoas na vida", explicou Stone.

"Mas eu vejo este apenas com um entre muitos aspectos da vida dela - há também as descobertas sobre comida, filosofia, viagens e dança. O sexo é um outro aspecto. Bella é completamente livre e sem vergonha do corpo. Ela não sabe ficar envergonhada, não tenta encobrir as coisas e mergulha na experiência completa em todos os aspectos."

"Então o filme não poderia fugir disso ou cortar esse aspecto da vida dela porque a nossa sociedade funciona de uma maneira específica... isso pareceria uma falta de honestidade sobre quem é Bella."

"Não sou uma pessoa que só quer ficar nua o tempo todo, mas sou alguém que quer honrar a personagem da forma mais completa possível. Isso faz parte da jornada de Bella", completou Stone.

Lanthimos, que também dirigiu Stone em "A Favorita", que venceu o Oscar em 2019, disse que a premissa do novo filme "permite que um ser humano, em particular uma mulher, conheça o mundo em seus próprios termos e comece de novo, a partir do zero, sem estruturas sociais".

"Pobres Criaturas", baseado no livro homônimo escrito por Alasdair Gray, também é estrelado por Mark Ruffalo.

O filme vem acumulando troféus desde que ganhou o prêmio principal no Festival de Cinema de Veneza, em setembro. Ele está programado para estrear nos cinemas brasileiros no dia 1º de fevereiro.

Stone ganhou o prêmio de melhor atriz em comédia ou musical no Globo de Ouro, realizado no início de janeiro.

No mesmo evento, "Pobres Criaturas" também ganhou como melhor filme de comédia ou musical.