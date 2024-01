Charles Melton, valentão de 'Riverdale', tenta Oscar com 'Segredos de um Escândalo'

The New York Times

Eu admito que demorei um pouco para notar o sangue, que estava molhado e esfregado em sua maçã do rosto direita como uma marca de nascença. Em minha defesa, Charles Melton também não tinha notado, mesmo que o sangue fosse dele.

Era um dia chuvoso de novembro em Los Angeles —um lugar onde qualquer evidência das estações é considerada fora de época— e eu fui à casa de Melton com uma missão dupla. A primeira era discutir o novo drama "Segredos de um Escândalo", no qual o ator de 33 anos faz mais do que apenas se destacar ao lado das vencedoras do Oscar Natalie Portman e Julianne Moore: ele dá ao filme seu coração machucado e pulsante.

O ator Charles Melton, uma das estrelas de 'Segredos de um Escândalo', de Todd Haynes - Ryan Pfluger/The New York Times

E a segunda missão? Bem, era fazer um kimchi realmente excelente.

"Esses você tem que cortar bem fininho", disse Melton, me entregando um rabanete bulboso. Estávamos na cozinha de sua aconchegante casa no bairro de Silver Lake, em Los Angeles, nos preparando para cortar e temperar legumes sob o olhar atento de sua mãe, Sukyong, que estava visitando da Kansas.

Melton, de 33 anos, mantém sua geladeira tão bem abastecida de kimchi que muitas vezes envia amigos para casa com potes extras. "Lembre-se, o kimchi é um probiótico", ele disse, me dando um pedaço de repolho temperado.

Com 1,85m, cabelos desgrenhados e descontraído, Melton tem o brilho caloroso de uma luminária de sal do Himalaia —ele também tem uma. Embora tenha passado seis anos interpretando um atleta convencido na série adolescente "Riverdale", Melton usa sua beleza e força com leveza como um bom casaco, e enquanto cortávamos legumes e discutíamos "Segredos de um Escândalo", ele tentava me incentivar apontando seus próprios erros.

"Eu já estraguei", ele disse depois de um corte de rabanete particularmente desajeitado. Do outro lado da cozinha, sua mãe se virou para nós, de alguma forma capaz de perceber o corte desalinhado. "Se você ouvir minha mãe falando coisas em coreano", ele me disse, "apenas assuma que são coisas boas".

Em "Segredos de um Escândalo", Melton interpreta Joe, um pai de 36 anos tímido casado com a muito mais velha Gracie (Moore). Os dois aparentemente conseguiram construir uma vida perfeita —três filhos, dois cachorros e uma bela casa à beira-mar— embora o pecado original de sua união forneça uma base extremamente instável: eles se conheceram quando Gracie era uma dona de casa casada e Joe era apenas um aluno do sétimo ano.

A infâmia dos tabloides seguiu quando Gracie foi condenada por estuprar Joe, deu à luz seu bebê na prisão e, depois de cumprir uma longa sentença, casou-se com ele e teve mais dois filhos.

Julianne Moore e Charles Melton em cena de 'Segredos de um Escândalo' - Netflix

Entra Elizabeth (Portman), uma atriz ambiciosa prestes a interpretar Gracie em um filme que vai ressuscitar o escândalo que esse casal trabalhou tanto para superar. Em uma tentativa de contar a história do jeito deles, Gracie e Joe concordam em deixar Elizabeth acompanhá-los, mas à medida que a atriz bombardeia o casal com perguntas invasivas, o pobre Joe é finalmente forçado a confrontar a enormidade do que ele escondeu por tanto tempo.

Privado de uma infância normal por Gracie, Joe não consegue articular seus sentimentos —as frases frequentemente ficam presas em sua garganta— mas nas mãos de Melton, a tentativa ferida de Joe de entender sua situação é devastadora.

Em maio, depois que o filme estreou com elogios no Festival de Cannes, o diretor Todd Haynes me disse que Melton era o pilar do filme. "É uma performance consumada por alguém que nem percebe o quão completo é como ator ainda", disse Haynes.

E assim como Austin Butler, estrela de "Elvis", outro galã que se tornou um ator sério, o papel de destaque de Melton tem gerado muita especulação sobre o Oscar: ele recentemente recebeu indicações por sua atuação no Globo de Ouro e no Gotham Awards, algo grandioso para um homem cuja maior conquista até agora foi uma indicação para melhor beijo no MTV Movie & TV Awards.

Enquanto conversávamos, Melton respondia a cada pergunta com entusiasmo e abertura; além da forma como ele cobre a boca quando ri, ele é cativante e desarmado para um ator. Aos 33 anos, ele tem refletido sobre grandes questões sobre si mesmo e seu propósito, e nossa conversa ofereceu uma oportunidade tão bem-vinda para ir fundo que ele frequentemente mergulhava em devaneios sonhadores.

"Eu poderia conversar com você por horas", ele disse enquanto fazíamos uma pausa para comer fatias de maçã e peras coreanas em sua sala de estar. "Estou olhando nos seus olhos e estou tipo, 'meu Deus'".

Enquanto ele encontrava meu olhar, olhei para sua bochecha e notei o sangue. Quando isso aconteceu? Foi só quando ele passou a mão distraído pelo rosto que juntei dois mais dois e olhei para baixo.

"Acho que você se cortou", eu disse a ele. "Talvez", ele disse, sorrindo. Então ele olhou para a mão direita, onde um corte até a metade do dedo médio estava jorrando sangue há sei lá quanto tempo. "Oh, meu Deus", ele disse, surpreso. "Tem sangue por toda parte".

Da cozinha, sua mãe virou a cabeça. "Sangue?", ela disse. "Estou indo!" Claro, algumas entrevistas se beneficiam de um pouco de sangue derramado, mas isso geralmente é no sentido metafórico; Melton já estava tão disposto a ser vulnerável que dificilmente precisava de um acidente irritante para acelerar as coisas. Ele me disse que no verão passado, quando recebeu as páginas de audição para "Segredos de um Escândalo", ele também estava pronto para ir fundo.

Não demorou muito depois que Melton terminou a sexta temporada de "Riverdale", na qual seu personagem controlado mentalmente esfaqueia o herói dos quadrinhos Archie Andrews com uma das antigas adagas de Megiddo. (Isso é apenas o que acontece em "Riverdale".)

Enquanto ele lia as falas e a descrição do personagem para Joe, "Havia esse senso de repressão e solidão com o qual eu me identificava", ele disse. Essas não seriam necessariamente as duas primeiras qualidades que você associaria a Melton, um atleta extrovertido que adora fazer noites de jogos, mas a situação de Joe o lembrou de uma conversa motivacional que ele teve quando tinha 11 anos.

Seu pai, prestes a ser implantado no Iraque e no Afeganistão por um ano, pressionou Melton a assumir a responsabilidade de cuidar de sua mãe e irmãs mais novas durante esse período, efetivamente se tornando o homem da casa.

"Como uma criança de 11 anos, você pensa: 'Eu farei isso!'", lembrou Melton. "Eu nunca mudaria nada que vivi —ninguém fez nada de errado— mas ao olhar para aquela parte da minha própria experiência e depois olhar para Joe, é a semelhança do sentimento de entrar em algo, esteja você pronto ou não."

Ele continuou gravando sua audição para "Segredos de um Escândalo" por seis horas até ficar satisfeito, e então enviou. Embora Haynes não estivesse familiarizado com o trabalho de Melton e quase o descartasse por causa de sua foto de perfil de modelo bonito —"eu simplesmente não via como ele se encaixaria nesse mundo", disse o cineasta— assim que ele apertou o play, Haynes ficou intrigado com a abordagem única de Melton para o personagem.

"Charles trouxe essa sensação de alguém que era quase pré-verbal, quase pré-natal, como se você estivesse assistindo alguém aprendendo a ver, a falar e a andar", disse Haynes. "Ele foi extremamente contido e sutil no que fez."

Para se preparar, Melton se entregou ao papel de todas as maneiras que pôde pensar. Ele passava horas todos os dias consultando seu treinador de atuação e terapeuta, tentando entender a complicada e emaranhada fiação interna de Joe.

Ele assistiu novamente a "O Segredo de Brokeback Mountain", estudando as maneiras como Heath Ledger expressava repressão em sua postura física, e "Desejo e Perigo", observando como Tony Leung transmitia tanto turbilhão interno sem dizer uma palavra.

E depois de conversar com Haynes, Melton decidiu ganhar 40 quilos para o papel, suavizando seu maxilar afiado e adicionando uma barriga de pai suburbano.

"A recompensa foi eu descobrindo meu processo", disse ele. Na mesa de jantar, Melton demonstrou para mim, evocando Joe: ele encolheu os lábios para dentro, formando uma linha horizontal tensa, depois se curvou para a frente, derrotado e desanimado.

"A realidade dele é tão distorcida pelas projeções da sociedade, que a última coisa que ele quer fazer é se mostrar", disse Melton, deixando a luz brilhante por trás de seus olhos se apagar. "Ele se protege, até mesmo em seu corpo."

Depois de evoluir como ator com "Segredos de um Escândalo", Melton pode estar em uma encruzilhada em sua carreira: a Marvel virá chamando, pronta para atrair um novo nome quente com aparência de super-herói, ou Melton se juntará a nomes como Butler e Jacob Elordi, que estão usando seu prestígio para financiar projetos dirigidos por autores?

"Tudo o que se espera com um ator como Charles é que ele receba papéis oferecidos a ele e projetos que o animem e continuem a desafiá-lo", disse Haynes.

A maratona de premiações de vários meses certamente aumentará ainda mais seu perfil, e Melton está animado para embarcar em tudo o que ela tem a oferecer, embora ultimamente ele tenha tentado se ancorar em prazeres mais simples, como visitas familiares, acampamentos e receber lambidas no rosto de sua husky siberiana, Neya. "Eu tenho pessoas boas na minha vida, Kyle, pessoas realmente boas que me conhecem e me amam", disse ele. "Eu não preciso de mais amor, mas se eu receber, é incrível."

No mínimo, Melton está prestes a ser visto de uma maneira completamente nova, e ele terá que lidar com tudo o que isso implica. Mas, enquanto nos despedíamos —eu, com vários potes de kimchi para viagem e ele, com o dedo médio enfaixado— ele prometeu que, aconteça o que acontecer nos próximos meses, estará pronto para isso.

"Eu ainda serei eu", ele disse. "Talvez eu apenas tenha sapatos melhores."