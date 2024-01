Onde assistir Critics Choice Awards, que premia melhores filmes e séries

São Paulo

O canal e a plataforma transmitem ao vivo, de Los Angeles, a cerimônia de premiação que é, historicamente, um dos termômetros mais precisos do Oscar.

Chelsea Handler apresenta o Critic's Choice Awards em Los Angeles, na Califórnia - REUTERS

Mais de 600 críticos e jornalistas de entretenimento dos Estados Unidos e do Canadá escolhem os melhores do ano no cinema e na TV, em diversas categorias. "Barbie" é a obra mais lembrada, com 18 indicações. Apresentação da atriz Chelsea Handler e comentários em português da jornalista Aline Diniz.

TNT e HBO Max, 21h, livre

Conheça o Tomás

Nesta comédia dramática espanhola, um músico foi encarregado de tomar conta do irmão autista da namorada. Mas eis que surge a oportunidade para um show que pode mudar sua carreira, e ele resolve levar o garoto junto.

Netflix, 12 anos

O Território

Filmado no estado de Rondônia, o premiado documentário de Alex Pritz narra a luta do povo uru-eu-wau-wau contra garimpeiros, grileiros e outros invasores de suas terras.

Disney+, 12 anos

Infidelidade Fatal

Uma detetive particular está acostumada a expor os maridos adúlteros de suas clientes. Quando ela mesma se apaixona por um homem, não percebe que ele pode ser um perigo. Telefilme inédito.

Lifetime, 21h15, 14 anos

True Detective – Terra Noturna

A atriz Jodie Foster estrela a quarta temporada da série que, a cada safra, traz uma história diferente. Ela interpreta uma policial turrona que investiga o desaparecimento de oito pessoas de uma estação de pesquisa no Alasca. Como é inverno, o Sol nunca aparece na região.

HBO, 23h, classificação não informada

Canal Livre

O escritor e jornalista Ivan Ângelo, que venceu duas vezes o prêmio Jabuti, fala sobre seu novo livro, "A Vida ao Vivo".

Band, 0h, livre

Atentado ao Hotel Taj Mahal

Em 2008, Mumbai sofreu vários ataques terroristas ao mesmo tempo. Este thriller reconstitui em minúcias o que atingiu um hotel de luxo. Com Dev Patel e Armie Hammer.

Globo, 0h30, 16 anos