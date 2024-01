Clube de Leitura Folha discute romance vencedor do Prêmio São Paulo

São Paulo

Mikaia é bailarina e disso ela tem certeza. Mas a fluidez com que desenvolve seus movimentos não se repete quando pensa sobre a própria identidade, agora nublada por uma amnésia repentina que a acomete. O livro que leva o nome da protagonista é o romance de estreia da gaúcha Taiane Santi Martins, um dos vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura.

A escritora Taiane Santi Martins - Davi Boaventura

A história da personagem tem como pano de fundo a Guerra Civil de Moçambique, que começou em 1977 e só terminou em 1992. Lembrar quem é também significa juntar retalhos de traumas individuais e coletivos. A memória é tema central na narrativa contada por diferentes vozes; umas que querem lembrar, outras que querem esquecer.

Ainda que sua identidade esteja colada à de um país, Mikaia é também uma personagem alçada à universalidade. As nuances de suas escolhas se repetem em outras mulheres e a complexidade de suas emoções também.

O Clube de Leitura Folha tem encontros virtuais mensais, sempre na última segunda-feira do mês, às 20h. As conversas são mediadas pela jornalista e crítica literária Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã.

Para participar da reunião de janeiro, no dia 29, é só acessar este link do Zoom ou ingressar na sala com o número de reunião 889 2377 1003.