Carmen Dolores escreve a frustração das mulheres sem direito a divórcio em 'A Luta'

O divórcio não era uma possibilidade quando a brasileira Carmen Dolores escreveu, em formato de folhetim, o romance "A Luta" (1911), que integra o volume da Coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira que chega às bancas no domingo, dia 7.

A obra foi publicada postumamente em livro e trata do conflito de Cecília, uma jovem que se descobre frustrada em seu casamento. A mulher se casa com Alfredo após um tímido namoro, vai morar com o marido e a sogra, mas se sente presa na casa sem decoração e a rotina monótona.

Antes, Cecília vivia com duas irmãs no hotel da mãe, uma viúva de reputação questionável para os padrões do início do século 20. Agora casada, a jovem se decepciona com a nova vida.

"Pensando mais nessa sogra vizinha que lhe restringia a posse do marido lhe prodigalizava num silêncio cauteloso. Ai! Que a mamãe não devia ouvir o sussurro dos beijos… E Celina acabou por achá-lo grotesco nesses sustos menineiros que lhe suspendiam o gesto amoroso", escreveu Dolores.

Insatisfeita, Cecília reencontra Gilberto, seu primeiro amor e antigo hóspede do hotel. Gilberto ficou rico e passa a seduzir também sua irmã mais nova, Olga.

"Ali estava, entretanto, a namorar sua própria irmã, esquecido de tudo… Ah, os homens!… E se ele viesse a se casar com Olga, como poderia ela disfarçar o ciúme aos olhos da sogra e do marido?", escreveu a autora.

A luta que aparece no título é a de Cecília, dividida entre preservar sua honra mantendo o casamento e a vida de desquitada de volta ao lar materno.

Carmen Dolores era o pseudônimo usado por Emília Moncorvo Bandeira de Melo (1852-1910), conhecida por sua defesa do direito ao divórcio pelas mulheres, o que ocorreu no Brasil só em 1977. Até então, o desquite garantia apenas a chamada "separação de corpos" e mantinha a união jurídica, inviabilizando um novo casamento formal.

